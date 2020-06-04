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04 червня 2020, четвер, 21:56 13
Суспільство 2020-06-04T23:35:10+03:00
Українські Новини
Аеропорт "Бориспіль" вже 5 червня запустить 2 рейси в міста України

Аеропорт "Бориспіль" вже 5 червня запустить 2 рейси в міста України

Ольга Фандорина
Карантин, Авіапереліт, аеропорт
Літак. фото: freepik
Літак. фото: freepik

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" має намір обслуговувати рейси в Дніпро і Одесу в перший день відновлення внутрішніх авіаперельотів, 5 червня.

Про це сказано в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

Згідно з ним, рейс 7W105 "Київ - Дніпро" виконає авіакомпанія WindRose і PS1053 "Київ - Одеса" - авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

Наголошується, що всі внутрішні рейси будуть обслуговуватися в терміналі D.

Вхід у термінал дозволений тільки пасажирам з посадковим талоном або квитком, у медичних масках або респіраторах.

На в'їзді в аеропорт розташовано контрольно-пропускний пункт Національної поліції, на якому поліцейські здійснюють температурний скринінг.

Також аеропорт "Київ" відновить міжнародні рейси з 16 червня: список напрямків.

Як повідомляли Українські Новини, Єврокомісія розробила нові правила для авіаподорожей.

Тим часом Україна і Грузія готові синхронно відновити авіасполучення.

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