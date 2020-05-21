Єврокомісія розробила нові правила для авіаподорожей: як зміняться польоти

Попри зростання кількості випадків коронавірусу, світ починає виходити з карантину і почав відновлювати авіасполучення. За новими правилами, тепер проводжають і зустрічають і не зможуть заходити в термінали, персоналу і пасажирам доведеться обов'язково носити маски, а авіакомпанії повинні будуть стимулювати хворих мандрівників не приїжджати в аеропорт.

Ці заходи передбачені новим керівництвом із забезпеченню безпеки здоров'я при користуванні авіатранспортом, який на замовлення Єврокомісії розробило Європейське агентство з безпеки авіації (EASA) та Європейський центр із запобігання і контролю захворювань (ECDC), пише Avianews.

27-сторінковий документ описує рекомендації для пасажирів і працівників авіації в умовах пандемії COVID-19 і охоплює всі етапи подорожі - від виїзду в аеропорт до виходи з терміналу по прильоту.

Перед вильотом

Авіакомпанії повинні будуть стимулювати пасажирів, які мають ознаки COVID-19, наприклад, температуру, задишку, втрату смаку або запаху, залишатися вдома і взагалі не виїжджати в аеропорт. Такими заходами названі можливість безкоштовного перебронювання квитка або його скасування при пред'явленні довідки від лікаря.

Також керівництво забороняє зустрічаючим і проводжав заходити в термінал. Доступ в аеровокзал тепер буде тільки у пасажирів і працівників, задіяних в роботі об'єктів.

Пасажирам, які мають ознаки хвороби або порушують встановлені правила гігієни, можуть відмовити у вході в термінал або посадці в літак. У EASA очікують, що найближчим часом збільшиться кількість пасажирів-бешкетників через введення нових правил, тому що мандрівники можуть конфліктувати через те, що хтось із них не виконує рекомендації.

В аеропорту

При вході в аеропорт у пасажирів і працівників може перевірятися температура тіла, а ті, у кого температура перевищує 38°C мають направлятися на додатковий контроль. Однак EASA звертає увагу, що у цього заходу досить низька ефективність.

Це пов'язано з тим, що багато хворих COVID-19 не мають температури, датчики вимагають регулярного калібрування, температуру можна зменшити за допомогою прийому жарознижувальних засобів. Внаслідок чого така перевірка може створити помилкове відчуття безпеки при недотриманні інших заходів. Через це EASA радить витрачати кошти на інші засоби забезпечення безпеки здоров'я.

Серед них - більш ретельне прибирання в будівлі, установка захисних екранів на стаціонарних стійках, наприклад, реєстрації або паспортного контролю.

Між людьми має дотримуватися дистанція 1,5 метра. Для визначення дистанції на підлогу можуть наноситися спеціальні мітки.

Відкриття пунктів торгівлі за винятком важливих сервісів (ймовірно, маються на увазі аптеки) в аеропортах відкладено. При цьому оператори мають забезпечити пасажирів безкоштовної питною водою.

Засоби захисту для пасажирів і персоналу

Носіння маски рекомендовано після входу в термінал, в літаку і до виходу з аеропорту по прильоту в місце призначення. Виняток зроблено лише для дітей до 6 років і дорослих, які не можуть носити маски за показаннями здоров'я.

Персонал, який спілкується з пасажирами, має додатково мати рукавички, а співробітники служби авіаційної безпеки - захисні прозорі екрани на обличчі.

Форма має змінюватися щодня. Допускається відступати від цієї вимоги, якщо поверх форми одягається захисний костюм.

Оператори аеропортів мають забезпечити можливість придбання маски пасажирами, якщо вони не змогли її купити до приїзду в термінал. Також авіакомпанії мають мати необхідний запас масок на борту і одноразові пакети для їх утилізації після польоту.

Посадка в літак

Біля виходу на посадку аеропорти повинні будуть розмістити дезінфектори для рук. Якщо посадка проводиться з використанням автобусів, їх кількість має бути збільшено для забезпечення достатньої дистанції. Якщо посадка проводиться пішки або через телетрапи, в літак будуть запускатися пасажири від останнього ряду до першого.

На борту літака

EASA не обмежувала кількість місць в літаках, які можуть продавати авіакомпанії. Однак якщо дозволяє завантаження і балансування літака, мандрівники мають сідати якомога далі один від одного.

Авіакомпаніям рекомендували забезпечити перевезення в салоні меншої кількості ручній поклажі шляхом стимулювання здачі речей в багаж.

Бортпровідники мають забезпечити відсутність черг в проходах і біля туалетів, при цьому один з туалетів рекомендовано резервувати для потреб екіпажів.

Сервіс на борту має бути обмежений для зменшення взаємодії між людьми. Заборонено продаж Duty Free та інших товарів крім попередньо упакованої або запечатаної їжі. За можливості, авіакомпанії мають відмовитися від оплати готівкою і перейти на використання банківських карт.

Також на борту літака за наявності технічної можливості слід збільшити подачу свіжого повітря замість рециркуляції. Заборонено тримати пасажирів в салоні більш як 30 хвилин, якщо вентиляція не забезпечена належним чином.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія роз'яснила, які права мають пасажири, авіарейси яких скасували через коронавірусу.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує відновлення авіасполучення в червні.

Крім того, Україна і Грузія готові синхронно відновити авіасполучення.