Умови асоціації з ЄС можуть переглянути, — Стефанишина

Новопризначена віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина допускає досягнення з Європейським Союзом домовленості про оновлення угоди про асоціацію на початку 2021 року.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"У нас є короткі терміни: офіційне рішення в разі успішності цих переговорів може бути прийняте вже на початку 2021 року, але, як свідчить практика, європейська бюрократія одна з найбільших бюрократій світу, тому в цій бюрократії рішення не приймаються швидко, але як мінімум діалог буде розпочато вже у найближчий місяць", - сказала вона.

Стефанишина зазначила, що вже в найближчий місяць буде розпочато відкритий збір інформації та пропозицій від бізнесу і всіх причетних структур щодо оновлення угоди, і як тільки Україна буде готова сформувати загальну позицію, відразу ж буде виходити на офіційний діалог з ЄС.

Віцепрем'єр зазначила, що завершення 5-річного періоду від початку дії політичної частини угоди з ЄС дозволяє кожній із сторін угоди ініціювати перегляд умов програми.

Як повідомляли Українські Новини, 4 червня Верховна Рада звільнила Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції і призначила на цю посаду Стефанишину, яка назвала одним із своїх пріоритетів оновлення угоди про асоціацію з ЄС з урахуванням негативних економічних наслідків кризи через коронавірус.

Угода про асоціацію Україна та ЄС підписали 27 червня 2014 року. З 1 вересня 2014 року багато положень угоди в частині політичного та секторального співробітництва стали застосовуватися на тимчасовій основі. З 1 січня 2016 року стала попередньо застосовується торгова частина угоди (поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі). 1 вересня 2017 року угода про асоціацію між Україною і ЄС набула чинності в повному обсязі.

У 2019 Україна і ЄС підписали 5 финсоглашений. За підсумками 21-го саміту "Україна - ЄС" підготовлений проект спільної заяви, який переважно враховує побажання української сторони.