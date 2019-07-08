Україна і ЄС підготували проект спільної заяви саміту

Україна і Європейський Союз підготували проект спільної заяви 21-го саміту "Україна - ЄС", в якому враховані побажання української сторони.

Про це повідомив представник України при Європейському Союзі, посол України в Бельгії Микола Точицький, передають Українські Новини.

"Готовий проект документа саміту. Відкриваючи завісу, скажу, що, напевно, 99% побажань української сторони були враховані", - сказав він.

минулого тижня ЗМІ повідомляли про те, що проект спільної заяви досі не узгоджений Офісом Президента, з-за чого його прийняття на саміті може бути зірвано.

Точицький повідомив, що у підсумковій декларації саміту будуть відображені перспективи подальшої інтеграції України в ЄС, зокрема в енергетичний.

"Українська сторона хотіла відображення того, що на підставі угоди про асоціацію та вільну торгівлю ми будемо продовжувати нашу інтеграцію у всі можливі ринки ЄС.

ЄС йде на те, щоб розширювати наші євроінтеграційні побажання в частині об'єднання в майбутньому енергетичних ринків, інтеграції в цифровий ринок. Ми отримали позитивну відповідь з енергетичного ринку", - сказав він.

Також за його словами, мова йде про єдиному цифровому ринку ЄС.

"Ми маємо перші попередні висновки щодо інтеграції в цифровий ринок. А це не тільки безроуминговый безвиз, але і електронна торгівля. Зауважте, хто у нас призначено на Митницю, і наскільки важливо розуміти, що електронна торгівля - це на сьогоднішній день дуже важливо з точки зору інтеграційних процесів", - повідомив він.

Точицький також нагадав, що в ході саміту заплановано підписати 5 угод.

Один із них передбачає виділення 10 млн євро на інфраструктуру і створення офісу ЄС в Маріуполі (Донецька область).

Інші договори стосуються технічного співробітництва з адаптації угоди про асоціацію, децентралізації і боротьби з корупцією.

Як повідомляли Українські Новини, Президенти Європейської Ради Дональд Туск та Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, а також верховний представник ЄС Федеріка Могерини і єврокомісар Йоханнес Хан відвідають Київ для участі у 21-му саміті "Україна - ЄС" 8 липня.

На саміті планується прийняти спільну заяву і підписати 5 фінансових угод.

На саміті "Україна-ЄС" обговорять Азовське море і російські паспорти на Донбасі.