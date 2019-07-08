Україна і ЄС підготували проект спільної заяви саміту

Україна і Європейський Союз підготували проект спільної заяви 21-го саміту "Україна - ЄС", в якому враховані побажання української сторони.\r\nПро це повідомив представник України при Європейському Союзі, посол України в Бельгії Микола Точицький, передають Українські Новини.\r\n"Готовий проект документа саміту. Відкриваючи завісу, скажу, що, напевно, 99% побажань української сторони були враховані", - сказав він.\r\nминулого тижня ЗМІ повідомляли про те, що проект спільної заяви досі не узгоджений Офісом Президента, з-за чого його прийняття на саміті може бути зірвано.\r\nТочицький повідомив, що у підсумковій декларації саміту будуть відображені перспективи подальшої інтеграції України в ЄС, зокрема в енергетичний.\r\n"Українська сторона хотіла відображення того, що на підставі угоди про асоціацію та вільну торгівлю ми будемо продовжувати нашу інтеграцію у всі можливі ринки ЄС.\r\nЄС йде на те, щоб розширювати наші євроінтеграційні побажання в частині об'єднання в майбутньому енергетичних ринків, інтеграції в цифровий ринок. Ми отримали позитивну відповідь з енергетичного ринку", - сказав він.\r\nТакож за його словами, мова йде про єдиному цифровому ринку ЄС.\r\n"Ми маємо перші попередні висновки щодо інтеграції в цифровий ринок. А це не тільки безроуминговый безвиз, але і електронна торгівля. Зауважте, хто у нас призначено на Митницю, і наскільки важливо розуміти, що електронна торгівля - це на сьогоднішній день дуже важливо з точки зору інтеграційних процесів", - повідомив він.\r\nТочицький також нагадав, що в ході саміту заплановано підписати 5 угод.\r\nОдин із них передбачає виділення 10 млн євро на інфраструктуру і створення офісу ЄС в Маріуполі (Донецька область).\r\nІнші договори стосуються технічного співробітництва з адаптації угоди про асоціацію, децентралізації і боротьби з корупцією.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президенти Європейської Ради Дональд Туск та Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, а також верховний представник ЄС Федеріка Могерини і єврокомісар Йоханнес Хан відвідають Київ для участі у 21-му саміті "Україна - ЄС" 8 липня.\r\nНа саміті планується прийняти спільну заяву і підписати 5 фінансових угод.\r\nНа саміті "Україна-ЄС" обговорять Азовське море і російські паспорти на Донбасі.