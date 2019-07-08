Україна і ЄС підписали 5 фінугод

Україна і Європейський Союз підписали 5 фінансових угод.\r\nВідповідні договори були підписані між Кабінетом Міністрів і Європейською комісією під час 21-го саміту "Україна - ЄС" в понеділок у Києві, передають Українські Новини.\r\nФінансування передбачено на програми технічного співробітництва, антикорупційних ініціатив, підтримки громадянського суспільства та культури, підтримку сходу України і децентралізації.\r\nЗа даними агентства, загальна сума фінансування за п'ятьма угодами становить 127 млн євро.\r\nЗокрема, ЄС додатково виділить 10 млн євро на підтримку Донбасу і Приазов'я.\r\nКошти будуть залучені для поліпшення доступу внутрішньо переміщених осіб до адміністративних та соціальних послуг, допомоги малим і середнім підприємствам, розвитку інфраструктури, підтримки реформ в охороні здоров'я та освіті.\r\nЩе 10 млн євро ЄС виділить для підтримки українського громадянського суспільства і культури.\r\nТакож Євросоюз профінансує на 22,9 млн євро посилення боротьби з корупцією на національному та місцевому рівнях.\r\nКрім того, Україна залучить від ЄС 40 млн євро на вдосконалення регіональної політики та реалізацію реформи децентралізації.\r\nВ рамках цієї програми запланована підтримка невеликих державних інвестиційних проектів в об'єднаних територіальних громадах.\r\nУ свою чергу програма технічного співробітництва на 2019 рік передбачає виділення 44 млн євро на імплементацію реформ у відповідності з угодою про асоціацію в частині зони вільної торгівлі в сферах сільського господарства, навколишнього середовища, енергетики, державних закупівель, інвестиційного клімату, торгівлі та сфери трудових відносин.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за підсумками 21-го саміту "Україна - ЄС" підготовлений проект спільної заяви, який переважно враховує побажання української сторони.\r\nРаніше Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського обговорити "окупацію Росією українських ЗМІ" на саміті з ЄС.