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08 липня 2019, понеділок, 17:01 6
Зовнішня політика 2019-07-08T17:18:45+03:00
Українські Новини
Україна і ЄС підписали 5 фінугод

Україна і ЄС підписали 5 фінугод

Україна-Євросоюз. Фото: sq.com.ua
Україна-Євросоюз. Фото: sq.com.ua

Україна і Європейський Союз підписали 5 фінансових угод.

Відповідні договори були підписані між Кабінетом Міністрів і Європейською комісією під час 21-го саміту "Україна - ЄС" в понеділок у Києві, передають Українські Новини.

Фінансування передбачено на програми технічного співробітництва, антикорупційних ініціатив, підтримки громадянського суспільства та культури, підтримку сходу України і децентралізації.

За даними агентства, загальна сума фінансування за п'ятьма угодами становить 127 млн євро.

Зокрема, ЄС додатково виділить 10 млн євро на підтримку Донбасу і Приазов'я.

Кошти будуть залучені для поліпшення доступу внутрішньо переміщених осіб до адміністративних та соціальних послуг, допомоги малим і середнім підприємствам, розвитку інфраструктури, підтримки реформ в охороні здоров'я та освіті.

Ще 10 млн євро ЄС виділить для підтримки українського громадянського суспільства і культури.

Також Євросоюз профінансує на 22,9 млн євро посилення боротьби з корупцією на національному та місцевому рівнях.

Крім того, Україна залучить від ЄС 40 млн євро на вдосконалення регіональної політики та реалізацію реформи децентралізації.

В рамках цієї програми запланована підтримка невеликих державних інвестиційних проектів в об'єднаних територіальних громадах.

У свою чергу програма технічного співробітництва на 2019 рік передбачає виділення 44 млн євро на імплементацію реформ у відповідності з угодою про асоціацію в частині зони вільної торгівлі в сферах сільського господарства, навколишнього середовища, енергетики, державних закупівель, інвестиційного клімату, торгівлі та сфери трудових відносин.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 21-го саміту "Україна - ЄС" підготовлений проект спільної заяви, який переважно враховує побажання української сторони.

Раніше Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського обговорити "окупацію Росією українських ЗМІ" на саміті з ЄС.

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