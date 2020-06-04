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04 червня 2020, четвер, 16:54 8
Президент 2020-06-04T23:01:06+03:00
Українські Новини
Зеленський наївся в Кам'янці-Подільському "найсмачнішої в його житті" грибної юшки

Зеленський наївся в Кам'янці-Подільському "найсмачнішої в його житті" грибної юшки

Ольга Фандорина
Президент, Володимир Зеленський, Кам'янець-Подільський, Візит
Зеленський і їжа. Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Зеленський і їжа. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський, який вже розім'яв кістки та пробіг 8 кілометрів, під час візиту в Кам'янець-Подільський не надів маску в кафе. Він зробив фото застілля для Інстаграму в четвер, 4 червня.

На опублікованому селфі Зеленський під час обіду перед тарілкою тримає ложку супу.

"Традиційна українська грибна юшка в Кам'янці-Подільському – це вищий пілотаж. Такої смачної ще ніде не пробував. Раджу всім!" — пише український президент.

 
 
 
 
 
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Традиційна українська грибна юшка в Кам’янці-Подільському – це вищий пілотаж. Такої смачної ще ніде не куштував. Раджу всім!

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Як повідомляли Українські Новини, Президент вже вдруге за цей тиждень помічений в кафе без засобів індивідуального захисту. Напередодні, в середу, він відвідав Хмельницьку область і зайшов у один із закладів і пив з чиновниками кави в місцевій кав'ярні.

Але заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Зеленський не просто пив каву, а інспектував заклад на предмет готовності до ослаблення карантину. Ляшко вважає, що це не було порушення. сам Зеленський заявив, що готовий заплатити штраф, якщо щось порушив.

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