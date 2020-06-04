Зеленський наївся в Кам'янці-Подільському "найсмачнішої в його житті" грибної юшки

Президент України Володимир Зеленський, який вже розім'яв кістки та пробіг 8 кілометрів, під час візиту в Кам'янець-Подільський не надів маску в кафе. Він зробив фото застілля для Інстаграму в четвер, 4 червня.

На опублікованому селфі Зеленський під час обіду перед тарілкою тримає ложку супу.

"Традиційна українська грибна юшка в Кам'янці-Подільському – це вищий пілотаж. Такої смачної ще ніде не пробував. Раджу всім!" — пише український президент.

Як повідомляли Українські Новини, Президент вже вдруге за цей тиждень помічений в кафе без засобів індивідуального захисту. Напередодні, в середу, він відвідав Хмельницьку область і зайшов у один із закладів і пив з чиновниками кави в місцевій кав'ярні.

Але заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Зеленський не просто пив каву, а інспектував заклад на предмет готовності до ослаблення карантину. Ляшко вважає, що це не було порушення. сам Зеленський заявив, що готовий заплатити штраф, якщо щось порушив.