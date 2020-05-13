"Нефтегаз" уволит исполнительного директора Витренко

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" намерена уволить исполнительного директора группы компании Юрия Витренко.

Об этом Витренко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом". Также не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути к сближению с Европой, изменению правил внутри страны на европейские, принуждению России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине", - написал Витренко.

Директор группы отметил, что его формально предупредили, что занимаемая им должность будет сокращена и через 2 месяца его уволят из "Нефтегаза".

Как саообщали Українські Новини, главным исполнительным директором "Нефтегаза" стал Ваттерландер.

Также зарплата и премии руководству "Нефтегаза" в 2019 сократились в 2,1 раза.

Кроме того, Коболев продолжил возглавлять "Нефтегаз". Кабмин согласовал продление контракта.