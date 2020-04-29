Зарплата и премии руководству "Нефтегаза" в 2019 сократились в 2,1 раза

В 2019 году по сравнению с 2018 годом заработная плата и премии руководству группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" сократилось в 2,1 раза до 343 млн гривен, в то время, как ранее Кабмин рекомендовал набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в Стокгольмском арбитраже.

Об этом говорится в финансовом отчете группы "Нефтегаз" за 2019 год, передают Українські Новини.

Ведущий управленческий персонал группы в течение 2019 года состоял в среднем из 5 членов правления и 11 директоров (2018 году - из 6 членов правления и 9 директоров).

Компенсация ведущему управленческому персоналу, включенная в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие

Премии и составила 343 млн гривен, в 2018 году- 717 млн гривен.

Также, в 2019 году группа осуществила выплаты на обеспечение деятельности наблюдательного совета в сумме 35 млн гривен, (в 2018 году - 53 млн гривен), включающие оплату услуг членов наблюдательного совета в сумме 29 млн гривен (в 2018 году - 46 млн гривен), а также 6 млн гривен (в 2018 -7 млн гривен) в виде возмещения расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов наблюдательного совета, и суммы обеспечения страхования ответственности этих должностных лиц после их назначения.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения почти на 15% на апрель

Кроме того, Коболев продолжит возглавлять "Нефтегаз". Кабмин согласовал продление контракта.

"Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.