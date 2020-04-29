подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.95 29.6
˟
29 апреля 2020, среда, 20:33 21
Экономика 2020-04-29T20:40:08+03:00
Українські Новини
Зарплата и премии руководству "Нефтегаза" в 2019 сократились в 2,1 раза

Зарплата и премии руководству "Нефтегаза" в 2019 сократились в 2,1 раза

Елена Новикова
Зарплаты, Премии Нефтегазу, Нефтегаз, доплаты, Зарплаты в Нефтегазе
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

В 2019 году по сравнению с 2018 годом заработная плата и премии руководству группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" сократилось в 2,1 раза до 343 млн гривен, в то время, как ранее Кабмин рекомендовал набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в Стокгольмском арбитраже.

Об этом говорится в финансовом отчете группы "Нефтегаз" за 2019 год, передают Українські Новини.

Ведущий управленческий персонал группы в течение 2019 года состоял в среднем из 5 членов правления и 11 директоров (2018 году - из 6 членов правления и 9 директоров).

Компенсация ведущему управленческому персоналу, включенная в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие

Премии и составила 343 млн гривен, в 2018 году- 717 млн гривен.

Также, в 2019 году группа осуществила выплаты на обеспечение деятельности наблюдательного совета в сумме 35 млн гривен, (в 2018 году -  53 млн гривен), включающие оплату услуг членов наблюдательного совета в сумме 29 млн гривен (в 2018 году - 46 млн гривен), а также 6 млн гривен (в 2018 -7 млн гривен) в виде возмещения расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов наблюдательного совета, и суммы обеспечения страхования ответственности этих должностных лиц после их назначения.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения почти на 15% на апрель

Кроме того, Коболев продолжит возглавлять "Нефтегаз". Кабмин согласовал продление контракта.

"Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.

Больше новостей о: Зарплаты Премии Нефтегазу Нефтегаз доплаты Зарплаты в Нефтегазе

В Минздраве пообещали до мая выплатить больницам 2...
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в ...
"Нефтегаз" прекратил закачку европейского газа, ко...
Пенсионерам могут урезают пенсии из-за подработок:...
В еще одном общежитии под Киевом выявили вспышку коронавируса, - СМИ
Бессарабский и другие рынки столицы не откроют без соответствующего решения КГГА
Новости
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 689 млн гривен 21:00 Инфографика
Дожди с сильными порывами ветра и грозой. Погода 30 апреля резко испортится 21:00
Зарплата и премии руководству "Нефтегаза" в 2019 сократились в 2,1 раза 20:33
В еще одном общежитии под Киевом выявили вспышку коронавируса, - СМИ 20:24
Скриншот:twitter.com/Frolencewalters
В Ливане из-за финансового кризиса разграбили и сожгли 12 банков 20:04
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Люди поделятся на три группы: психолог рассказала, как жить после карантина 13:22
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине 23:22 Инфографика
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
больше новостей
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
На каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца 12:59 Документ
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
больше новостей
В четверг состоится внеочередное заседание Рады: в повестке дня "антиколомойский" закон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok