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21 марта 2020, суббота, 21:05 757
Экономика 2020-03-21T21:19:30+02:00
Українські Новини
Коболев продолжит возглавлять Нефтегаз. Кабмин согласовал продление контракта

Коболев продолжит возглавлять Нефтегаз. Кабмин согласовал продление контракта

Ярина Вацяк
Кабмин, Контракт, Андрей Коболев, Нефтегаз
Коболев. Фото: Депо
Коболев. Фото: Депо

Кабинет Министров согласовал продление контракта председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева до 22 марта 2024 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства №327-р от 20 марта, передают Українськi Новини.

"Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" относительно продления срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева Андрея с 23 марта 2020 года по 22 марта 2024 года", - сказано в нем.

Также Кабмин поручил набсовету "Нефтегаза" подать копию контракта до 30 марта.

Ранее Українські Новини сообщали, что руководство НАК может быть заменено на совершенно нового человека.

Ранее Кабмин рекомендовал набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в Стокгольмском арбитраже

В 2018 году председатель правления НАКа Андрей Коболев получил премию в размере 286,5 млн гривен (с учетом премии за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 млн гривен).

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