Главным исполнительным директором "Нефтегаза" стал Ваттерландер

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" назначил главным исполнительным директором группы "Нефтегаз" Отто Ватерландера.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Наблюдательный совет "Нефтегаза" назначил Ватерландера главным исполнительным директором Группы "Нефтегаз". Также Ватерландер сохранит за собой пост исполнительного директора по трансформации группы", - говорится в нем.

Отмечается, что он будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в Группе, в частности для внедрения новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.

"Ватерландер активизировал и практически перезапустил процесс трансформации группы "Нефтегаз" за время, когда он присоединился к нашей команде. Он наглядно доказал, что мировые корпоративные решения и стандарты могут и должны работать в украинской государственной компании. Поэтому мы ожидаем, что с новыми полномочиями Отто поможет "Нефтегазу" стать для акционера партнером, который является настоящим законодателем новых стандартов работы", - подчеркнул председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев.

Отмечается, что Ватерландер имеет 30-летний опыт работы в разных сегментах нефтегазовой отрасли, имеет большой опыт управления трансформацией, увеличения эффективности операционной и коммерческой деятельности, а также развития бизнеса.

До прихода в "Нефтегаз" он был старшим партнером у McKinsey & Company и принимал участие в управлении нефтегазовым направлением на международном уровне, а ранее был партнером энергетического направления в Booz&Company.

Как сообщали Українські Новини, зарплата и премии руководству "Нефтегаза" в 2019 сократились в 2,1 раза.

Кроме того, Коболев продолжит возглавлять "Нефтегаз". Кабмин согласовал продление контракта.