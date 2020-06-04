Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 5 коп. до 26,67 UAH/USD після зміцнення в середу на 8 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,70-26,71 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,67-26,70 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,66-26,68 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,34% з 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у травні курс долара в обмінниках продовжив знижуватися. Курс продажу знизився до 27,0390 UAH/USD, курс купівлі знизився до 26,7708 UAH/USD. Поки економісти радять не продавати валюту.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 червня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.