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04 червня 2020, четвер, 17:25 7
Фінанси 2020-06-04T18:01:17+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Гривня.
Гривня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 5 коп. до 26,67 UAH/USD після зміцнення в середу на 8 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,70-26,71 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,67-26,70 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,66-26,68 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,34% з 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у травні курс долара в обмінниках продовжив знижуватися. Курс продажу знизився до 27,0390 UAH/USD, курс купівлі знизився до 26,7708 UAH/USD. Поки економісти радять не продавати валюту.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 червня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

 

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