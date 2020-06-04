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04 июня 2020, четверг, 05:25 386
Экономика 2020-06-04T06:30:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк повысил курс гривны. Почем валюта в четверг

Нацбанк повысил курс гривны. Почем валюта в четверг

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Доллар
Доллар

И пока экономисты советуют не продавать валюту, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,6503
1 доллар США 26,7544
1 швейцарский франк 27,7535
10 иен 2,4641
10 российских рублей 3,8953
1 евро 29,9609


Как сообщали Українські Новини, в мае курс доллара в обменниках продолжил снижаться. Курс продажи понизился до 27,0390 UAH/USD, курс покупки понизился до 26,7708 UAH/USD.

Ранее экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023. Среди главных рисков повторные вспышки коронавируса, отказ от сутрудничества с МВФ, ухудшение ситуации в мировой экономике. 

Тем временем финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне

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