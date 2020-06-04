Власники "євроблях" будуть платити штрафи за порушення ПДР не як всі, а під час спроби виїхати за кордон

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією не будуть отримувати за місцем проживання штрафи за перевищення швидкості, зафіксовані камерами автоматичної фіксації правопорушень, які встановили в Києві і вже почали штрафувати порушників. Водночас інформацію про штрафи будуть передаватися в Державну прикордонну службу.

Про це Українським Новинам повідомили в патрульній поліції.

"Інформація про штрафи ("євроблях") буде передаватися співробітникам прикордонної служби і такі власники будуть оплачувати штрафи при виїзді за кордон", - сказали у відомстві.

В патрульній поліції зазначили, що поки такі водії не сплатять штрафи, вони не зможуть виїхати з України.

У відомстві зазначили, що таким водіям штрафи за перевищення швидкості, встановлені на основі автоматичної фіксації, за місцем проживання не приходять.

Як повідомляли Українські Новини, українці зможуть самостійно розмитнити "євробляхи" онлайн.

Тим часом, МВС заперечує нерозпізнавання системою автоматичної фіксації порушень ПДР автомобілів з літерними номерами.