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29 січня 2020, середа, 17:58 10
Суспільство 2020-01-29T18:45:02+02:00
Українські Новини
Українці зможуть самостійно розмитнити "євробляхи" онлайн

Українці зможуть самостійно розмитнити "євробляхи" онлайн

Таня Войтюк
розмитення євроблях, Євробляхи, Розмитнення, Митниця
Єврономера. Фото: autocentre.ua
Єврономера. Фото: autocentre.ua

На українській митниці з'явиться нова послуга, яка дозволить розмитнювати легкові автомобілі онлайн. Це дозволить українцям самостійно декларувати легкові автомобілі, які завозяться на територію України.

Про нову послугу повідомляє "ubr.ua".

За допомогою цього сервісу можна:

  • створювати як попередню, так і основну декларацію;
  • відстежувати статус;
  • отримувати повідомлення в процесі оформлення;
  • прикріплювати документи і зображення;
  • отримувати оформлену митну декларацію (ВМД) або картку відмови в цифровому форматі.

Якщо декларацію не зареєструють протягом дня, її потрібно буде переподавати.

Перед (або одночасно з) подачею попередньої митної декларації необхідно внести на рахунок відповідної митниці грошової застави у сумі митних платежів, що підлягатимуть сплаті при постановці автомобіля в режим вільного використання.

Після ввезення авто, якщо його митна вартість змінилася, потрібно буде доплатити за розмитнення на рахунок відповідної митниці.

Нововведення має полегшити процес розмитнення автомобілів та зменшити витрати на послуги митних брокерів.

Як повідомляли Українські Новини, Рада хоче відстрочити введення штрафів за "євробляхи" до 2020.

Тим часом у жовтні 2019 року порівняно з жовтнем 2018 року імпорт вживаних автомобілів збільшився в 2,3 рази до 27 тис. одиниць.

А податки при розмитненні "євроблях" тепер можна розрахувати онлайн на спеціальному калькуляторі.

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