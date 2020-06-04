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04 червня 2020, четвер, 15:46 13
Події 2020-06-04T18:30:03+03:00
Українські Новини
Потужний смерч з градом і зливами пронісся в Херсонській області

Потужний смерч з градом і зливами пронісся в Херсонській області

Ирина Николенко
Смерч, Негода, негода в Херсонській області

У Херсонській області місцеві жителі зафіксували смерч, а також регіоном пронеслися гдад та зливи. Водночас синоптики розповіли, якою буде погода влітку. 

Фото і відео опублікували користувачі соцмереж Facebook, передають Українські Новини.

В Херсонській області вирує негода – регіоном прокотився смерч, зливи та град.

В селі Хорли Херсонської області помітили смерч значних розмірів. Синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич повідомив, що вихор почав формуватися над водною поверхнею і потім вже вийшов безпосередньо на узбережжя півострова Гіркий Кут.

У Херсонській області помітили смерч. Фото: FacebookВ Херсонській області помітили смерч. Фото: Facebook

Також синоптик прокоментував, що цей смерч є торнадо. "Після детального аналізу інших відеозаписів цього випадку, виявилося, що це все ж смерч мезоциклонного походження (торнадо). Про це, зокрема, свідчить обертання материнської хмари і невеликий вторинний вихор, "танцює" навколо основної воронки", – йдеться в повідомленні.

Фото і відео синоптик також розмістив в соцмережі.

Крім того, в селищі міського типу Каланчак випав град. Місцеві жителі знімали відео і публікували в соцмережах.

Раніше Українські Новини повідомляли, по Херсонській області пронеслося торнадо.

Також у той час, як літо почалося з майже зимової погоди, а травень виявився найхолоднішим в цьому столітті, вже найближчим часом ситуація кардинально зміниться. Укргідрометцентр дав прогноз на 10 років з природними катаклізмами.

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