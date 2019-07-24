Відео дня: по Херсонській області пронеслося торнадо

На кордоні Херсонської та Запорізької областей пройшов торнадо. Місцевий житель Андрій Назаренко зняв на відео і опублікував у Facebook момент, як смерч рухався по полю, а потім за секунди розсіявся.\r\nЗапорожець написав в описі до відео, що не очікував побачити торнадо наживо.\r\n\r\n"Друзі,дивіться, який великий смерч в Україні.Херсонська обл., на кордоні Запорізької обл. Сам не очікував.", - написав Андрій.\r\nВ коментарях йому відповіли, що подібне явище часто зустрічається в Херсонській області.\r\n"В цих краях це природне явище часто зустрічається! На початку 80-х років був такий смерч, що корову підняв, половину хат у селі зруйнував", - написала Анна Малюга.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у червні в Одеській області також пронісся смерч.\r\nРаніше, 12 червня, у Сумській області сильний смерч залишив без даху гараж.\r\nУ минулому році під Києвом пронеслися відразу три смерчу: киянин зняв один з них на відео.\r\n12 червня в Сумській області сильний смерч залишив без даху гараж.\r\nРаніше через смерч в Кривому Розі сотні людей залишилися без житла.