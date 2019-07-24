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24 липня 2019, середа, 20:07 16
Події 2019-07-24T20:08:56+03:00
Українські Новини
Відео дня: по Херсонській області пронеслося торнадо

Відео дня: по Херсонській області пронеслося торнадо

На кордоні Херсонської та Запорізької областей пройшов торнадо. Місцевий житель Андрій Назаренко зняв на відео і опублікував у Facebook момент, як смерч рухався по полю, а потім за секунди розсіявся.

Запорожець написав в описі до відео, що не очікував побачити торнадо наживо.

"Друзі,дивіться, який великий смерч в Україні.Херсонська обл., на кордоні Запорізької обл. Сам не очікував.", - написав Андрій.

В коментарях йому відповіли, що подібне явище часто зустрічається в Херсонській області.

"В цих краях це природне явище часто зустрічається! На початку 80-х років був такий смерч, що корову підняв, половину хат у селі зруйнував", - написала Анна Малюга.

Як повідомляли Українські Новини, у червні в Одеській області також пронісся смерч.

Раніше, 12 червня, у Сумській області сильний смерч залишив без даху гараж.

У минулому році під Києвом пронеслися відразу три смерчу: киянин зняв один з них на відео.

12 червня в Сумській області сильний смерч залишив без даху гараж.

Раніше через смерч в Кривому Розі сотні людей залишилися без житла.

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