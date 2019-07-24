Відео дня: по Херсонській області пронеслося торнадо

На кордоні Херсонської та Запорізької областей пройшов торнадо. Місцевий житель Андрій Назаренко зняв на відео і опублікував у Facebook момент, як смерч рухався по полю, а потім за секунди розсіявся.

Запорожець написав в описі до відео, що не очікував побачити торнадо наживо.

"Друзі,дивіться, який великий смерч в Україні.Херсонська обл., на кордоні Запорізької обл. Сам не очікував.", - написав Андрій.

В коментарях йому відповіли, що подібне явище часто зустрічається в Херсонській області.

"В цих краях це природне явище часто зустрічається! На початку 80-х років був такий смерч, що корову підняв, половину хат у селі зруйнував", - написала Анна Малюга.

Як повідомляли Українські Новини, у червні в Одеській області також пронісся смерч.

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