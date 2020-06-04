підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 червня 2020, четвер, 16:39 5 Документ
Президент 2020-06-04T16:55:22+03:00
Українські Новини
У Зеленського не можуть пояснити ребрендинг Саакашвілі Нацради реформ в Офіс простих рішень

У Зеленського не можуть пояснити ребрендинг Саакашвілі Нацради реформ в Офіс простих рішень

Виолетта Чайковская
Міхеіл Саакашвілі, Володимир Зеленський, Офіс президента, Нацрада реформ, офіс реформ
Михайло Саакашвілі в Офісі простих рішень і результатів. Фото: facebook Нацради реформ
Михайло Саакашвілі в Офісі простих рішень і результатів. Фото: facebook Нацради реформ

Офіс Президента не може пояснити, за які кошти і на яких законних підставах голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі проводить ребрендинг Національної ради реформ в Офіс простих рішень і результатів. Крім того, у Зеленського не знають, що таке "команда реформаторів" Саакашвілі і хто їй платить.

Про це свідчить відповідь Офісу Президента на запит Українських Новин.

Після призначення Саакашвілі головою Виконкому реформ назва Нацради реформ у соціальних мережах змінилося на "Офіс простих рішень і результатів", хоча Президент Володимир Зеленський не підписував подібних указів.

Напис "Офіс простих рішень і результатів" нанесено на стіну приміщення, схожого на конгресно-виставковий центр "Парковий", в якому працює Саакашвілі після призначення.

У зв'язку з перейменуванням Саакашвілі також оголосив конкурс на новий логотип Нацради.

Скріншот фейсбук-сторінки Насовета реформСкріншот Facebook-сторінки Нацради реформ

Агентство поцікавилося у Офісу президента, чи було перейменовано Нацраду реформ офіційно, а якщо ні – які підстави зазначених змін, проведення конкурсу та джерела оплати праці переможця в ньому.

Також Українські Новини просили повідомити, де розміщується, кому належить і на яких умовах використовується приміщення Нацради та Виконкому реформ.

У відповідь Офіс заявив, що зазначені питання не можуть вважатися запитом на інформацію.

"Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, яка є в його розпорядженні", - заявив Офіс.

Він пояснив, що для надання інформації вона має бути задокументована або зображена на будь-яких носіях після отримання або створення в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків.

Таким чином, Офіс Президента підтвердив, що не має відповіді на жодне з цих питань.

Відповідь ОПУ Відповідь ОПУ

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконкому реформ.

Через призначення Саакашвілі Грузія викликала посла в Україні Теймураза Шарашенидзе для консультацій. Своєю чергою Зеленський назвав помилкою Грузії відкликання посла.

Більше новин про: Міхеіл Саакашвілі Володимир Зеленський Офіс президента Нацрада реформ офіс реформ

Суд дозволив примусово привести Порошенка на допит 10 червня
Ткаченка призначили міністром культури і інформполітики
Новини
У Зеленського не можуть пояснити ребрендинг Саакашвілі Нацради реформ в Офіс простих рішень 16:39 Документ
Рабінович просить Шмигаля прозвітувати, скільки той зніс пам'ятників дивізії СС "Галичина" 15:55 Документ
Зниження вартості готелів та скасування віз: про що Зеленський домовився з туристичним бізнесом 15:39
У ДФС оптимізували алгоритм роботи ревізорів зі слідчими та податковими міліцейськими, - Солодченко 14:58
У Зеленського не платять Саакашвілі за реформи і не знають, за що і на якій підставі він збирає команду 14:39
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
Нардеп Стефанишина влаштувала провокацію в МОЗ і спробувала зірвати співбесіди на посаду голови НСЗУ, — ЗМІ 19:03
В "Укрлендфармінгу" Бахматюка похвалилися новою технікою і розповіли про особливості цьогорічної посівної 10:31
СБУ і прокуратура прогуляли суду про визнання незаконною підозри Кузнєцову, вбитому Стерненком, - Портнов 10:59
більше новин
Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень 07:00
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
Не порушував, а перевіряв, – головний санлікар заступився за Зеленського в Хмельницькому 12:50
більше новин
Пив каву в кав'ярні у великій компанії і ігнорував маску. Як Зеленський у Хмельницькому порушував карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok