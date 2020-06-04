У Зеленського не можуть пояснити ребрендинг Саакашвілі Нацради реформ в Офіс простих рішень

Михайло Саакашвілі в Офісі простих рішень і результатів. Фото: facebook Нацради реформ

Михайло Саакашвілі в Офісі простих рішень і результатів. Фото: facebook Нацради реформ

Офіс Президента не може пояснити, за які кошти і на яких законних підставах голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі проводить ребрендинг Національної ради реформ в Офіс простих рішень і результатів. Крім того, у Зеленського не знають, що таке "команда реформаторів" Саакашвілі і хто їй платить.

Про це свідчить відповідь Офісу Президента на запит Українських Новин.

Після призначення Саакашвілі головою Виконкому реформ назва Нацради реформ у соціальних мережах змінилося на "Офіс простих рішень і результатів", хоча Президент Володимир Зеленський не підписував подібних указів.

Напис "Офіс простих рішень і результатів" нанесено на стіну приміщення, схожого на конгресно-виставковий центр "Парковий", в якому працює Саакашвілі після призначення.

У зв'язку з перейменуванням Саакашвілі також оголосив конкурс на новий логотип Нацради.

Скріншот Facebook-сторінки Нацради реформ

Агентство поцікавилося у Офісу президента, чи було перейменовано Нацраду реформ офіційно, а якщо ні – які підстави зазначених змін, проведення конкурсу та джерела оплати праці переможця в ньому.

Також Українські Новини просили повідомити, де розміщується, кому належить і на яких умовах використовується приміщення Нацради та Виконкому реформ.

У відповідь Офіс заявив, що зазначені питання не можуть вважатися запитом на інформацію.

"Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, яка є в його розпорядженні", - заявив Офіс.

Він пояснив, що для надання інформації вона має бути задокументована або зображена на будь-яких носіях після отримання або створення в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків.

Таким чином, Офіс Президента підтвердив, що не має відповіді на жодне з цих питань.

Відповідь ОПУ

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконкому реформ.

Через призначення Саакашвілі Грузія викликала посла в Україні Теймураза Шарашенидзе для консультацій. Своєю чергою Зеленський назвав помилкою Грузії відкликання посла.