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04 червня 2020, четвер, 14:16 6
Медицина 2020-06-04T14:45:02+03:00
Українські Новини
МОЗ не виключав гідроксихлорохін з протоколу лікування коронавірусу

МОЗ не виключав гідроксихлорохін з протоколу лікування коронавірусу

Кира Молчанова
ліки, Covid-19, Ліки від коронавірусу, гідроксихлорохін
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Гідроксихлорохін, який зараз проходить випробування ВООЗ, Міністерство охорони здоров'я не виключало з протоколу лікування коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в повідомленні міністерства на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Препарат з групи антималярійних ліків гідроксихлорохін не виключений з українських протоколів лікування коронавірусу, і зараз його випробування відновила Всесвітня організація охорони здоров'я", - сказано в ньому.

Наголошується, що в протоколі містяться чіткі умови і механізм застосування цього препарату.

Як повідомляли Українські Новини, раніше приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) перестала виробляти гідроксихлорохін для лікування коронавірусу через відсутність доказів того, що препарат дійсно допомагає при коронавірусі.

Кабінет Міністрів вніс препарати для лікування хронічних ревматоїдних захворювань, в тому числі гідроксихлорохін, програму доступних ліків.

Також уряд вніс гідроксихлорохін і лопінавір до переліку лікарських засобів для запобігання коронавірусного захворювання, звільнених від сплати ввізного мита і ПДВ.

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