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03 червня 2020, середа, 14:23 5
Кабмін 2020-06-03T15:30:02+03:00
Українські Новини
Шмигаль запропонував на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції радника юрфірми "Ільяшев і партнери"

Шмигаль запропонував на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції радника юрфірми "Ільяшев і партнери"

Ольга Фандорина
Ольга Стефанишина, Денис Шмигаль, Ільяшев і партнери, міністр з євроінтеграції
Ольга Стефанишина. Фото:
Ольга Стефанишина. Фото: "112"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції радника юридичної фірми "Ільяшев і партнери" Ольгу Стефанишину замість Вадима Пристайка. Раніше про її можливе призначення вже говорив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Відповідні проєкти постанов №3583 і №3584 зареєстровані в Раді 3 червня, передають Українські Новини.

Проєктом постанови №3583 пропонується звільнити Пристайка з посади віцепрем'єра з євроітеграції, а проєктом постанови №3584 призначити на цю посаду Стефанишину.

Як повідомляли Українські Новини, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко буде призначений послом України у Великобританії.

Раніше Пристайко змінив Кулебу на посаді голови комісії з координації євроатлантичної інтеграції. 4 березня Рада призначила Пристайка віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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