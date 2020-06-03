Шмигаль запропонував на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції радника юрфірми "Ільяшев і партнери"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції радника юридичної фірми "Ільяшев і партнери" Ольгу Стефанишину замість Вадима Пристайка. Раніше про її можливе призначення вже говорив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Відповідні проєкти постанов №3583 і №3584 зареєстровані в Раді 3 червня, передають Українські Новини.

Проєктом постанови №3583 пропонується звільнити Пристайка з посади віцепрем'єра з євроітеграції, а проєктом постанови №3584 призначити на цю посаду Стефанишину.

Як повідомляли Українські Новини, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко буде призначений послом України у Великобританії.

Раніше Пристайко змінив Кулебу на посаді голови комісії з координації євроатлантичної інтеграції. 4 березня Рада призначила Пристайка віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.