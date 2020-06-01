Віцепрем'єром з євроінтеграції можуть призначити Стефанишину замість Пристайка

В той час, як "Слуга народу" підтримала кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури, голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає призначення віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції генерального директора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної замість Вадима Пристайка.

Про це він сказав у ефірі "Україна 24", передають Українські Новини.

"Це також можливо ... така інформація теж є", - відповів Разумков на питання журналіста про призначення віцепрем'єром з євроінтеграції Стефанишиної замість Пристайка.

Він зазначив, що відповідне призначення Радою може відбутися будь-якого дня, оскільки такі питання вносяться поза порядком денним.

Раніше депутат парламенту Олександр Качура ("Слуга Народу") у своєму Telegram-каналі заявив, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді на засіданні фракції вирішила підтримати кандидатуру Стефанишиної на призначення віце-прем'єром з євроінтеграції.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайка призначать послом України у Великій Британії.