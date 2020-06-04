Кадрові питання в Кабміні і митні тарифи. Чим займеться Рада в четвер

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне програму діяльності уряду і кадрові питання в Кабінеті Міністрів в той час, як Рада має намір дозволити особам, які досягли 16 років, міняти по батькові.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першим в порядку стоїть питання про програму діяльності уряду, далі - кадрові призначення і звільнення членів Кабміну.

Далі у другому читанні зазначений законопроєкт №2513 про визначення в Кримінальному кодексі поняття "злодій в законі" і "злочинне співтовариство".

У першому читанні парламентарії розглянуть законопроєкти №3485 і 3485-1 про вдосконалення виборчого законодавства, а для включення до порядку денного та прийняття рішення - проєкт постанови №3414 про звернення до Кабміну щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення належного соціального захисту дітей - вихованців інтернатних закладів, в тому числі дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Крім того, в порядку денному зазначено в 1-му читанні законопроєкт №3228 про митний тариф.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення варто законопроєкт №3118 про забезпечення дотримання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ, №3510, 3510-1 про зміни до Бюджетного кодексу.

У 1-му читанні - №3463 про продовження термінів завершення підготовки кандидатів і докторів наук і в 2-му - №2823 про відрядження суддів у порядку тимчасового переведення судді до іншого суду, №2247 про військових званнях військовослужбовців, №2043 про підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам щодо захисту інформації, №2042 про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, №3354 про посилення відповідальності за невиконання законних вимог і перешкоджання діяльності депутата, №2276 про зміни до Кодексу з процедур банкрутства, №2030 про надання права безкоштовної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Також в 1-му читанні Рада розгляне проєкти законів №2553 про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії і №2234 про визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування.

Як повідомляли Українські Новини, фінкомітет рекомендує Раді прийняти законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в другому читанні.

Тим часом, депутати Ради Божик, Аристов і Мейдич.