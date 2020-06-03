Фінкомітет рекомендує Раді прийняти законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в другому читанні

В той час, як на думку експертів через затягування легалізації грального бізнесу держбюджет недоотримає мільярди гривень, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту прийняти законопроєкт №2284-д про легалізацію грального бізнесу у другому читанні.

Про це сказано в повідомленні прес-служби фракції "Слуга народу" Telegram, передають Українські Новини.

Згідно з ним, законопроєкт про гральний бізнес готовий до другого читання.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні схвалив документ і рекомендував його до розгляду.

"Комітет практично одноголосно підтримав формування нового ринку і з консолідованою позицією просить підтримки Верховної Ради. Ми повністю готові виходити в зал на друге читання", - повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець, який є членом цього комітету.

Кілька тисяч поправок, поданих до документа, об'єднані, і якщо депутати підтримають це рішення, за законопроєкт №2285-д голосуватимуть за спеціальною процедурою.

Як повідомляли Українські Новини, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутати Ради готові відкликати до 3,2 тис. з 3,5 тис. поправок до законопроєкту №2284-д про легалізацію грального бізнесу при дотриманні обумовленої концепції, в той час, як в Україні закрили понад 5 тис. гральних закладів.

Раніше Кабмін своїм рішенням заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей.