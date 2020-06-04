підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
4.06.20 12:00 Пресс-конференция адвоката Егора Бодрова о бездеятельности Офиса Генерального Прокурора и ГБР в разрезе расследования ряда уголовных производств

04 червня 2020, четвер, 10:57 11
Президент 2020-06-04T11:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський в компанії охоронців пробіг 8 кілометрів у Хмельницькому

Зеленський в компанії охоронців пробіг 8 кілометрів у Хмельницькому

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Пробіжка, Андрій Єрмак, Офіс президента, Зеленський в Хмельницькому
Зеленський на пробіжці. Фото: Таблоїд
Зеленський на пробіжці. Фото: Таблоїд

Президент Володимир Зеленський вийшов на пробіжку під час офіційного візиту в Хмельницьку область, де подолав 8,25 км, пише "ТаблоID".

Зеленський почав пробіжку у компанії трьох охоронців о 7:15 ранку і бігав 48 хвилин. За цей час він пробіг 8,25 км і спалив 740 ккал.

"Я дуже люблю біг, провітрюється мозок", - зізнався президент, розтягуючись після пробіжки.

Зеленський. Фото: Зеленський на пробіжці. Фото: "Таблоїд"

"Навіть більше плавання люблю. Від плавання немає проблем з хребтом, не болить поперек, а від бігу трохи є .. Зате від бігу є відчуття внутрішньої енергії. Дуже раджу! Можна бігати навіть трохи. Питання навіть не в швидкості, і не в темпі, питання тільки в часі. Хоча б 30 хвилин. Головне - не вбивати себе", - зауважив Зеленський.

Голова ОП Андрій Єрмак теж бігав з шефом, але вийшов пізніше і трохи відстав від нього. Тому Зеленський прибіг першим.

Крім того, Зеленський зізнався, що раніше пив 12-14 чашок кави на день з цукром.

"Ми дуже повнішали (від цукру - ред.), і навантаження на серце. Тому що я пив 12-14 чашок кави на день з цукром. Американо, еспрессо - було все одно. А зараз вже кілька років не так, і відчуваю себе легше. Я просто кавоман, і зараз 4-5 чашок на день. Іноді навіть 6, але без цукру. Я ось вчора пив дуже смачну каву, але вона була трохи зіпсована цукром", - сказав Зеленський.

Зеленський на пробіжці. Фото: Зеленський на пробіжці в Хмельницькому. Фото: "Таблоїд"

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський порівняв переговори з Путіним з пробіжкою на біговій доріжці. Раніше Зеленський заявив, що хотів прийти на пресмарафон у спортивній формі після пробіжки.

 

Більше новин про: Володимир Зеленський Пробіжка Андрій Єрмак Офіс президента Зеленський в Хмельницькому

У День Києва у столиці пройшов масштабний "Пробіг ...
Обмеження зарплат держслужбовців на карантині Офіс...
У Зеленського сховали інформацію, як і скільки бюд...
Трійцю Зеленський проведе на розкішній дачі Хрущов...
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні стрімко зростає другий день поспіль
У список областей, які не відповідають критеріям пом'якшення карантину, потрапили дві нові області
Новини
Зеленський на пробіжці. Фото: Таблоїд
Зеленський в компанії охоронців пробіг 8 кілометрів у Хмельницькому 10:57
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
У список областей, які не відповідають критеріям пом'якшення карантину, потрапили дві нові області 10:46
Рубль просів у київських обмінниках. Курс російської нацвалюти на 4 червня 10:37
В "Укрлендфармінгу" Бахматюка похвалилися новою технікою і розповіли про особливості цьогорічної посівної 10:31
більше новин
Зеленський на пробіжці. Фото: Таблоїд
Зеленський в компанії охоронців пробіг 8 кілометрів у Хмельницькому 10:57
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
Нардеп Стефанишина влаштувала провокацію в МОЗ і спробувала зірвати співбесіди на посаду голови НСЗУ, — ЗМІ 19:03
більше новин
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень 07:00
більше новин
Зеленський в компанії охоронців пробіг 8 кілометрів у Хмельницькому
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok