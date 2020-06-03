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03 червня 2020, середа, 14:39 10
Суспільство 2020-06-03T15:30:02+03:00
Українські Новини
Пом'якшення карантину. З 5 червня дозволено сидіти в приміщеннях ресторанів

Пом'якшення карантину. З 5 червня дозволено сидіти в приміщеннях ресторанів

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, пом'якшення карантину
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Кабмін дозволив відкрити і приміщення ресторанів з 5 червня після того, як ресторанам дозволили приймати відвідувачів на літніх майданчиках.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Дозволити з 5 червня роботу закладів громадського харчування, зокрема, прийом відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому у разі невідповідності епідситуації в конкретній області критеріями пом'якшення карантину протягом 3 днів поспіль відповідна обласна комісія з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій має право прийняти рішення про скасування деяких пом'якшень.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з постановою МОЗ, столики на літніх майданчиках мають бути на відстані не менш як 1,5 метрів один від одного і за ними можуть сидать не більше як дві особи.

У зв'язку з цим ресторатор Ольга Насонова заявляє, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях.

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Пом'якшення карантину. З 5 червня дозволено сидіти в приміщеннях ресторанів
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