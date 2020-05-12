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12 травня 2020, вівторок, 19:08 12
Транспорт 2020-05-12T20:30:02+03:00
Українські Новини
Громадський транспорт може запрацювати вже через 10 днів, — Криклій

Громадський транспорт може запрацювати вже через 10 днів, — Криклій

Кира Молчанова
громадський транспорт, Мінінфраструктури, Владислав Криклій, Закінчення карантину
Дезінфекція транспорту. Фото: Київпастранс
Дезінфекція транспорту. Фото: Київпастранс

Поки "Укрзалізниця" розробляє план заходів щодо відновлення приміського сполучення, Міністерство інфраструктури підготувало пропозиції щодо поетапного відновлення пасажирських перевезень після 22 травня.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Працюємо зараз над тим, щоб через 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі - з обов'язковим дотриманням маскового режиму, дезінфекції, враховуючи обмеження по кількості пасажирів і посадочних місць. Як міністр інфраструктури я захищаю вас, перевізників та всіх працівників галузі, тому наполягаю на цьому", - повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ході розширеної зустрічі з міжнародними пасажирськими автомобільними перевізниками.

Він повідомив, що зі свого боку Міністерство інфраструктури підготувало пропозиції щодо поетапного відновлення пасажирських перевезень.

"Зараз спільно з Міністерством охорони здоров'я ми обговорюємо і опрацьовуємо це питання. Сподіваємося на конструктивну позицію, яка дозволить захистити громадян та забезпечити роботу транспорту", - підкреслив Криклій.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів має намір продовжити карантин після 22 травня.

Разом з цим, Президент Володимир Зеленський вважає, що нинішні показники захворюваності коронавірусом в Україні дозволяють планувати майбутні етапи пом'якшення карантину.

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