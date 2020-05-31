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31 травня 2020, неділя, 10:11 3
Туризм 2020-06-01T10:15:05+03:00
Українські Новини
Відпустка в Україні: які туристичні місця Вінницької області варто відвідати

Відпустка в Україні: які туристичні місця Вінницької області варто відвідати

Ирина Николенко
Відпустка, Вінницька область, туризм в Україні, Туристичні міста, Внутрішній туризм
Туристичні місця Вінницької області. Фото: discover.vn.ua
Туристичні місця Вінницької області. Фото: discover.vn.ua

У той час, як Міністерство інфраструктури планує поступово відновити пасажирські перевезення після 22 травня, українці почали планувати відпустку. Туристичні місця Вінницькій області залишаються одними з найпривабливіших об'єктів Поділля, передають Українські Новини.

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких в місті Тульчин – один з кращих зразків класицизму в Україні. Палац почали будувати в 1782 році за проектом французького архітектора Лакруа на замовлення представників родини Потоцьких. Маєток став центральною резиденцією родини і одним з культурних центрів Східної Європи.

Класичний стиль зберігся в кожній деталі. Палац складався з трьох корпусів, які були прикрашені колонами та пілястрами. Між собою вони були з'єднані скляними галереями. Великий вестибюль при вході був прикрашений мармуровими сходами. А в середині розміщена виставка картин, яка раніше належала графській родині.

Також у палаці створили парк з красивими рослинами, фонтанами і мармуровими скульптурами. На території палацу постійно грала музика і проводили бали. Крім того, при палаці навіть створили театр з невеликим репертуаром і парою традиційних концертів.

Палац Потоцких. Фото: tutbuv.comПалац Потоцьких. Фото: tutbuv.com

Костел-усипальниця Потоцьких

У селі Печера Тульчинського району розташований костел-усипальниця Потоцьких. Його побудував київський архітектор Городецький в 1904 році в стилі українського бароко. Особливість будівлі – з'єднання кам'яних і бетонних деталей. Також до нашого часу збереглася кам'яна табличка з написом: "Плановал Владислав Городецький".

http://vsviti.com.ua/Костел-усипальница Потоцьких. Фото: vsviti.com.ua

Млин Потоцьких

До нашого часу зберегіся Млин Потоцьких. На берегах Південного Бугу між селами Печера і Сокілець в 1894-1899 роках Костянтин Потоцький побудував за допомогою німецьких майстрів великий млин. Комплекс, який нагадує замок, складається з трьох будівель – млину, складу і крупорушки. Крім того, млин має три поверхи, але не має даху. А по боках його прикрашають декоративні вежі.

Мельница Потоцких. Фото: travel.tochka.netМлин Потоцьких. Фото: travel.tochka.net

Палац графині Щербатової

Палац графині Щербатової розташований в центрі Немирова. Його будували з 1894 по 1900, але добудовували до 1912 року. До початку Першої світової війни, княгиня Щербатова зробила в палаці лазарет, в якому працювала сестрою милосердя.

Двоповерховий палац побудований в стилі неокласицизму. Споруда збереглася до наших днів. У палаці зібрана колекція картин українських художників. Палац розташований на території 85 га. У ньому налічується понад 160 видів чагарників і дерев. На парковому фасаді 2 скульптури левів. Зараз на території палацу розташовується санаторій.

Фото: pravlife.orgПалац графині Щербатової. Фото: pravlife.org

Іллінецький кратер

Найвідоміший метеоритний кратер розташовується в Іллінецькому районі. Йому близько 400-430 млн. років. Такі місця називають "астроблемами", що в перекладі з грецького означає "зоряна рана". Він також є найдавнішим в Європі метеоритним кратером. Згідно з науковими дослідженнями, було доведено, що Іллінецький кратер має саме космічне походження і є подією планетарного масштабу – зіткненням планети з кометою чи астероїдом. Первинний діаметр кратера після зіткнення був близько 7 км і глибиною до 600-800 м.

Фото: vlasno.infoІлллінецький кратер. Фото: vlasno.info

Історико-культурний заповідник "Буша"

Особливе місце в туристичній сфері Вінницькій області займає село Буша Ямпільського району. Це мальовниче місце поетеса Леся Українка назвала "красою України". Населений пункт розташований в садах.

Туристичною родзинкою є кам'яна вежа. У XVII ст. Буша було великим містом Брацлавщини. У ньому були замки, підземні ходи і вежі. Однак під час визвольної війни 1648-1654 років під керівництвом Богдана Хмельницького, будівлі та підземні ходи в ході оборони міста були зруйновані і завалені. У самому центрі села в старовинній хаті розташований музей етнографії, який відкрили в 2004 році. Експонатами є предмети побуту звичайних селян з навколишніх сіл.

Також  в селі розташоване старе казацьке кладовищі XVIII- XIX ст. з масивними кам'яними хрестами різноманітних форм. Хрести зроблені з пісковика в різних формах. Кладовище утворилось після того, як в 1654 році Бушу взяли в облогу поляки. Тоді загинули близько 16 тисяч, їх дружин і дітей. На самій вершині розташований особливий хрест з додатковими перемичками на перекладині. Його ще називають "ключем землі". За словами місцевих жителів, він лежав на землі, а потім сам піднявся.

Козацьке кладовище. Фото: busha.com.ua

Також збереглася вежа замку XVII століття. Вона є частиною старовинної оборонної системи, якою був оточений населений пункт. Її побудували з каменю, вона має прямокутну форму, на вершині розташована шатровий дах. Під вежею розташувався пороховий підвал. Бушанській замок побудував гетьман Замойський в XVI в. Архітектором споруди був француз Гійом де Боплан. Фортеця налічувала 7 веж. Найвища з них сягала 40 метрів.

Вежа замку XVII століття. Фото: busha.com.ua

Урочище "Гайдамацький яр"

Поблизу села Гамулівка Чернівецького району розташована геологічна і історична державна пам'ятка  "Гайдамацький яр". Можна побачити пологі піщані скелі, порослі грабовим лісом. У скелях "Гриб", "Варан", "Гайдамака" і "Висяча" розташовані великі і малі печери, в яких ховалися гайдамаки, в 1768 році під час Коліївщини. Задовго до страти тут неодноразово бував сам Іван Гонта. На лівому березі річки Бушанка висить скеля у вигляді печери – "Гонтів камінь". На верху лівого берега – джерело "Гайдамацький колодязь".

Гайдамацкий яр. Фото: busha.com.uaГайдамацький яр. Фото: busha.com.ua

Як повідомлляи Українські Новини, у зв'язку з карантином через коронавірус, український туризм втратив близько 15 млрд. доларів.

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