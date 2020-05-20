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20 травня 2020, середа, 12:02 12
Суспільство 2020-05-20T13:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 для пенсіонерів старше 75 років

Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 для пенсіонерів старше 75 років

Анна Рудык
Пенсії, Пенсіонери, Володимир Зеленський, Пенсійний фонд

В той час, як в Мінсоцполітики пообіцяли ще два рази за рік підвищити пенсії, Президент Володимир Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 році для пенсіонерів старше 75 років.

Про це він повідомив в рік річної прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми запровадили програму 80+ і кожному пенсіонеру ми додали 500 гривень, якому виповнилося 80 років. Далі будемо розробляти програму наступного року 75+. Це велика програма, яку веде міністр Лазебна. І пенсійну реформу вона скоро повинна показати і оприлюднити", - сказав Президент.

При цьому він додав, що всім пенсіонерам, які дійсно живуть за межею бідності, всім додали на період коронавірусу 1 тис. гривень.

"У нас 12 млн пенсіонерів в країні, як 2-3 невеликі країни Європи. Дуже складно підвищити пенсії всім", - додав Зеленський.

За його словами, уряд на даний момент в першу чергу, має забезпечити пенсіонерів якісною медициною, медикаментами, засобами захисту.

Як повідомляли Українські Новини, на початку квітня Пенсійний фонд України 7 квітня почав виплату компенсації до пенсії за квітень пенсіонерам старше 80 років.

Тим часом нову пенсійну систему в Україні запустять з жовтня: кого торкнеться і що змінить.

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