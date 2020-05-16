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16 травня 2020, субота, 07:15 7
Lifestyle 2020-05-16T08:15:01+03:00
Українські Новини
Два довгих вікенди. Скільки українці будуть відпочивати в червні

Два довгих вікенди. Скільки українці будуть відпочивати в червні

Ирина Николенко
трійця, День Конституції, Вихідні 2020, Святкові дні у 2020
Вихідні у червні 2020. Фото: ulet.pro
Вихідні у червні 2020. Фото: ulet.pro

В зв'язку з травневими святами, в цьому місяці в українців буде всього 12 вихідних днів, а в перший місяць літа – в червні кількість вихідних зменшиться. В наступному місяці буде 20 робочих і 10 вихідних днів, передають Українські Новини.

У червні українці будуть працювати 20 днів. Офіційних вихідних буде аж 10.

Державні свята в червні:

7 червня – Трійця. Українці будуть відпочивати з 6 по 8 червня. Оскільки свято припадає на вихідний день, воно відповідно до законодавства, переноситься на найближчий наступний робочий день. Тобто, 8 червня в Україні офіційний вихідний день.

28 червня в Україні відзначатимуть День Конституції. Вихідні будуть з 27 по 29 червня. Державний свято збігається з вихідним днем, який переноситься на найближчий робочий день, тобто на 29 червня.

Як повідомляли Українські Новини, метеорологи зробили прогноз на літо – очікується аномальна спека з катаклізмами.

Під час вихідних можна приготувати нестандартні шашлики – рецепти сувлаки, яловичини у вині і свинини в пряному соусі.

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