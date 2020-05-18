Вихідні в червні-2020: українці будуть відпочивати на Трійцю та День Конституції

У перший місяць літа, в червні, українці будуть святкувати Трійцю, а також відзначати День Конституції. В наступному місяці буде всього 12 вихідних днів, передають Українські Новини.

У перший місяць літа в Україні буде 20 офіційних робочих днів і 10 – вихідних. У зв'язку з двома державними святами, у червні буде два довгих вихідних.

Державні свята

7 червня відзначатимуть Трійцю. Свято припадає на вихідний день, він за законодавством переноситься на найближчий наступний після нього робочий день. Тобто, 8 червня в Україні офіційний вихідний день. У зв'язку зі святом українці відпочиватимуть три дні: з 6 по 8 червня.

День Конституції щорічно відзначають 28 червня. У зв'язку з цим, вихідні будуть з 27 по 29 червня. Державне свято збігається з вихідним днем, він переноситься на найближчий робочий день, тобто на 29 червня.

Як повідомляли Українські Новини, 18 травня за православним календарем, жінки з ім'ям Ірина святкують День ангела. В Україні Всесвітній день вишиванки будуть відзначати 21 травня.