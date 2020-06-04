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04 червня 2020, четвер, 06:28 6
Економіка 2020-06-04T07:00:03+03:00
Українські Новини
Гуртові ціни на полуницю злетіли майже втричі через заморозки

Гуртові ціни на полуницю злетіли майже втричі через заморозки

Надежда Комендантова
Полуниця, ціни на ягоди, ціни на полуницю, опотові ціни, гуртові ціни, ціни на лимони, ціни на черешню
Полуниця. Фото: usiter.com
Полуниця. Фото: usiter.com

Станом на початок червня гуртові ціни на полуницю зросли в середньому в 2,6 раза порівняно з минулим роком у зв'язку з несприятливими погодними умовами, як і прогнозували експерти.

Про це йдеться в повідомленні Української плодоовочевої асоціації (УПОА) , передають Українські Новини.

таном на початок червня зросли гуртові ціни на суницю садову (полуницю) - в середньому в 2,6 раза. Головною причиною, на думку фахівців Української плодоовочевої асоціації (УПОА), став вплив несприятливих погодних умов на врожай ягоди", - сказано в ньому.

Зазначається, що кілька хвиль заморозків знищили значну частину врожаю, тому пропозиція полуниці різко знизилася порівняно з торішнім показником.

УПОА зазначила, що зниження врожаю суниці садової та високий рівень цін можуть мати негативний вплив на перспективи експорту цієї ягоди в замороженому вигляді.

Також значно подорожчала черешня, оскільки основна частина її врожаю також загинула через заморозки, а інша частина зазнала рясних опадів, які пройшли у більшості регіонів країни в останні два тижні.

Водночас запаси яблук у сховищах українських садівників практично повністю вичерпані, і на ринку присутня переважно імпортне яблуко за високими цінами.

Крім того, ціни на грушу за рік зросли на 30-35% і на українському ринку вона також є переважно імпортною.

Банан за рік подорожчав найменше - в середньому на 2-4%, при цьому ціни на лимон в середньому на 25% вищі, ніж роком раніше, на апельсин - на 40%, у зв'язку з попитом через пандемію коронавірусу.

Очікується, що найближчим часом на ринку України збільшиться пропозиція імпортного абрикоса з Туреччини, Узбекистану та Іспанії, оскільки сади абрикосів в Україні також дуже постраждали від заморозків.

За даними УПОА, через тиждень на ринок мають почати надходити перші партії ранньої лохини з південних регіонів України.

"Лохина, зі слів фермерів, також постраждала від заморозків, однак, за оцінками УПОА, вступ у плодоношення великих площ лохини в цьому році, має компенсувати фактор зниження врожайності", - прокоментували в асоціації.

У зв'язку з цим прогнозується зростання пропозиції цієї ягоди і, відповідно, можливість зниження ціни.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в цьому році очікується один з найгірших врожаїв ранньої полуниці за п'ять років через сильні заморозки по всій Україні навесні.

Також повідомлялося про корисні властивості полуниці, зокрема, вони захищають від старіння мозку і корисна для кісток.

Тим часом на українських ринках і в супермаркетах почали продавати ранню українську черешню.

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