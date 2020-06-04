Гуртові ціни на полуницю злетіли майже втричі через заморозки

Станом на початок червня гуртові ціни на полуницю зросли в середньому в 2,6 раза порівняно з минулим роком у зв'язку з несприятливими погодними умовами, як і прогнозували експерти.

Про це йдеться в повідомленні Української плодоовочевої асоціації (УПОА) , передають Українські Новини.

"Станом на початок червня зросли гуртові ціни на суницю садову (полуницю) - в середньому в 2,6 раза. Головною причиною, на думку фахівців Української плодоовочевої асоціації (УПОА), став вплив несприятливих погодних умов на врожай ягоди", - сказано в ньому.

Зазначається, що кілька хвиль заморозків знищили значну частину врожаю, тому пропозиція полуниці різко знизилася порівняно з торішнім показником.

УПОА зазначила, що зниження врожаю суниці садової та високий рівень цін можуть мати негативний вплив на перспективи експорту цієї ягоди в замороженому вигляді.

Також значно подорожчала черешня, оскільки основна частина її врожаю також загинула через заморозки, а інша частина зазнала рясних опадів, які пройшли у більшості регіонів країни в останні два тижні.

Водночас запаси яблук у сховищах українських садівників практично повністю вичерпані, і на ринку присутня переважно імпортне яблуко за високими цінами.

Крім того, ціни на грушу за рік зросли на 30-35% і на українському ринку вона також є переважно імпортною.

Банан за рік подорожчав найменше - в середньому на 2-4%, при цьому ціни на лимон в середньому на 25% вищі, ніж роком раніше, на апельсин - на 40%, у зв'язку з попитом через пандемію коронавірусу.

Очікується, що найближчим часом на ринку України збільшиться пропозиція імпортного абрикоса з Туреччини, Узбекистану та Іспанії, оскільки сади абрикосів в Україні також дуже постраждали від заморозків.

За даними УПОА, через тиждень на ринок мають почати надходити перші партії ранньої лохини з південних регіонів України.

"Лохина, зі слів фермерів, також постраждала від заморозків, однак, за оцінками УПОА, вступ у плодоношення великих площ лохини в цьому році, має компенсувати фактор зниження врожайності", - прокоментували в асоціації.

У зв'язку з цим прогнозується зростання пропозиції цієї ягоди і, відповідно, можливість зниження ціни.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в цьому році очікується один з найгірших врожаїв ранньої полуниці за п'ять років через сильні заморозки по всій Україні навесні.

Також повідомлялося про корисні властивості полуниці, зокрема, вони захищають від старіння мозку і корисна для кісток.

Тим часом на українських ринках і в супермаркетах почали продавати ранню українську черешню.