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  • На ринку з'явилися перші українські черешні. Ціни вищі ніж минулого року
26 травня 2020, вівторок, 18:36 12
Економіка 2020-05-26T20:30:03+03:00
Українські Новини
На ринку з'явилися перші українські черешні. Ціни вищі ніж минулого року

На ринку з'явилися перші українські черешні. Ціни вищі ніж минулого року

Ярина Вацяк
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Черешні. Фото: pixabay.com
Черешні. Фото: pixabay.com

На український ринок вже надійшли перші партії черешні ранніх сортів з Запорізької, Миколаївської,  Закарпатської та Херсонської областей попри погодні умови і прогнози аграріїв про втрату персика та вишні.

Попри несприятливі погодні умови та весняні заморозки, сезон черешні в Україні почнеться без запізнень, пише АПК-Інформ.

Продажі вітчизняної черешні почалися в той же період, що й роком раніше, і на сьогодні реалізація ведеться виключно дрібним оптом за ціною 55-70 грн/кг ($2,05-2,60/кг) в залежності від якості. Водночас, виробники кажуть, що більш значні обсяги вітчизняної черешні надійдуть у продаж не раніше початку червня, якщо дозволять погодні умови.

"Варто зазначити, що багато виробників черешні відчувають зараз занепокоєння через дощі, які спостерігаються зараз по всій території України з початку тижня. Такі рясні опади можуть згубно позначитися на обсягах збору ягоди, так і на її якості. Як ми вже говорили, в поточному сезоні ситуація ускладнена тим, що черешневі сади суттєво постраждали від весняних заморозків, внаслідок чого валовий збір буде набагато нижчий ніж торішній. Ці заморозки вже призвели до 90% втрати ранніх сортів черешні і негативно позначилися на майбутньому врожаї пізніх сортів, а якість ягоди, яка на сьогодні надходить у продаж оцінюється нижче середнього", - розповів керівник проекту "АПК-Інформ" Олександр Хорєв.

Роком раніше перші поставки черешні на ринок почалися практично в такій же період, як і в цьому сезоні. Водночас ціна на ягоду озвучувалася в діапазоні - 35-40 грн/кг ($1,30-1,49/кг), що в середньому на 39% дешевше, ніж на сьогодні.

Нагадаємо, раніше Супрун розповіла про користь шовковиці, вишень і черешень.

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