В Україні ціна на полуницю почала падати, але буде дорожче, ніж торік

В той час, як вже на українських ринках і в супермаркетах почали продавати ранню українську черешню, а також з'явилося багато полуниці. І її вартість стала істотно падати - за тиждень на 30%, а іноді і на 50%. Ще в середині травня ягоди коштували 120-160 гривень, тепер 60-90, пише "Агро24".

Цієї весни через несприятливі погодні умови врожай почали збирати приблизно на тиждень пізніше. Тож довгий час на прилавках була лише дорога теплична полуниця. А зараз з’явилася грунтова – тому ціни полетіли вниз. Ближче до піку сезону (середина червня) вони ще знизяться (у деяких регіонах – удвічі). Але потім зупиняться і будуть помітно вищими, ніж у попередні роки.

Високі ціни цього сезону обумовлені поганими погодніми умовами. Рання ягода постраждала через заморозки, а тепер проблеми через холод, дощі й брак сонця. Особливо несприятлива погода в південних регіонах і на Закарпатті.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні очікується один з найгірших врожаїв ранньої полуниці за п'ять років.

Також повідомлялося про корисні властивості полуниці.