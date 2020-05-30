Полуниця зберігає красу і молодість. Як відрізнити висип від алергії і що треба знати про літню ягоду

Полуниця може захистити та зміцнити імунну систему і корисна для кісток, також може викликати алергію і бути шкідливою для здоров'я. Українські Новини зібрали корисні і шкідливі властивості літньої ягоди.

Чим корисна полуниця

Полуниця багата на вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти. До прикладу, вісім полуниць містять більше вітаміну С, ніж цілий апельсин зі шкіркою. Полуниця також містить вітамін К та фолієву кислоту, багато калію та магнію. Крім того в ягоді міститься багато глікозидів — сполук, що сприяють збереження молодості та краси.

Крім того, має антиоксидантну, протизапальну, нейропротекторну дію, що знижує ризик серцево-судинних хвороб. Її компоненти також підвищують чутливість клітин до інсуліну, покращують стан пацієнтів з метаболічним синдромом і навіть знижують ризик раку ротової порожнини, стравоходу та простати.

Всі біологічно-активні елементи містить лише природно червона полуниця.

Як вживати полуницю

Перед вживанням ягоди потрібно мити, навіть якщо вони виглядають чистими. Лікарі радять залити водою з содою (10 г на 1 літр), залишити на 10 хвилин і відкинути через друшляк.

Наразі неможливо довести, що органічні полуниці значно кращі за вирощені з використанням засобів захисту рослин та дозованого внесення комплексних добрив.

Зіпсовані ягоди не варто їсти, їх потрібно викинути.

Якщо є схильність до атопічного дерматиту, або ж даєте полуницю дитині вперше та переймаєтеся, медики рекомендують приготувати полуничне пюре: прокип’ятити 10 хвилин або поставити в мікрохвильову. За цей час вітамін С та біологічно-активні сполуки не зруйнуються.

Також рекомендують познайомити дітей з полуницею до 3 років, адже ранній контакт дітей з їжею знижує ризик алергії на неї.

Чи "обсипає" від полуниці

Від вживання цих ягід іноді може з'являтися висип. Проте, потрібно розрізняти алергію на полуницю та атопічний дерматит.

Алергія – це миттєва або відкладена реакція імунної системи на певні молекули, в даному разі – полуниці. Внаслідок цього з'являється свербіж, почервоніння чи набряк, іноді почервоніння та біль язика, губ, слизової рота або біль в животі. Близько 6-8% дітей та 9% дорослих мають алергію на полуницю. алергія може викликати анафілактичний шок – масивну імунну реакцію, яка призводить до ускладнення дихання. Якщо є підозра алергії на полуницю, краще її не вживати.

Атопічний дерматит – це хронічне запальне висипання на шкірі, яке з’являється в дитинстві. Спричинити його можуть грибки, бактерії, сухе повітря, стрес чи харчові продукти. У дітей до 5 років атопічний дерматит найчастіше провокують продукти, а в дорослих — те, що ми вдихаємо.

Наявність атопічного дерматиту в людини чи родичів свідчить про високий ризик алергій. Від 20 до 60% людей з атопічним дерматитом мають алергію і на полуницю. Тож від вживання цих ягід варто відмовитись.

Головні алергени полуниці називаються Fra1a. В одних сортах його може бути більше, в інших менше. Його можна знешкодити при нагріванні полуничного пюре упродовж десяти хвилин.

Вживати полуницю можна вагітним та молодим матерям, якщо в них немає алергії на полуницю.

Як захищають полуницю

Полуницю обробляють фунгіцидами та інсектицидами. Вони унеможливлюють виникнення плісняви та хвороб рослин. Однак, потрібно користуватися безпечними, сертифікованими, визнаними в усьому світі фунгіцидами та інсектицидами. Засоби захисту рослин слід вносити в належний час та в правильному дозуванні. Пестициди з часом руйнуються, і в кінцевому продукті їх буде менше.

В той час, як в Україні продають канцерогенні, нейротоксичні, отруйні чи шкідливі для гормональної системи засоби захисту рослин: метил йодид, метилбромід, хлорпікрин (відомий як іприт), піраклостробін, у США їх намагаються усунути з ринку та заборонити.

"Полуничні" хвороби

Окрім алергії, ягоди можуть викликати паразитарні інфекцій та гепатит А, якщо були вирощені на забруднених фекаліями полях чи якщо їх збирали хворі на гепатит А люди.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на полуницю почали падати, але згодом вони виростуть порівняно з минулим роком.

Через несприятливі погодні умови, цього року очікується один з найгірших врожаїв ранньої полуниці за останні 5 років.