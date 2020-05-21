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21 травня 2020, четвер, 11:50 13
Економіка 2020-05-21T14:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні очікується один з найгірших врожаїв ранньої полуниці за п'ять років

В Україні очікується один з найгірших врожаїв ранньої полуниці за п'ять років

Анна Рудык
Заморозки, врожайність, Полуниця, ціни на ягоди
Полуниця. Фото: usiter.com
Полуниця. Фото: usiter.com

В 2020 році в Україні може бути один з найгірших врожаїв ранньої полуниці за останні п'ять років черех несприятливі погодні умови. Про це повідомили аналітики найбільшого в Західній Україні оптового ринку ОРСП "Шувар", проаналізувавши динаміку пропозиції і цін на цю ягоду в першій половині сезону.

Так, повідомляється, що навіть після обвалу ціни, що відбулася за останні три доби, вартість ягоди все одно значно вище, ніж у попередні роки.

Наголошується, що високі ціни у цьому сезоні пояснюються несприятливими погодними умовами — через холодну погоду та відсутність сонця ягода дуже погано визріває в господарствах Півдня і на Закарпатті.

До того ж, сезон української полуниці-2020 розпочався на тиждень пізніше, ніж рік тому — у перших числах травня.

"Урожай ранньої полуниці є одним з найгірших за останні 5 років, ми це бачимо по динаміці пропозиції і цін на майданчику нашого оптового ринку. У попередні, навіть не дуже врожайні роки, суниця починала дешевшати з перших днів продажів, а в цьому році, через обмежену пропозицію, перші 2 тижні сезону ціни знижувалися досить повільно, негативна динаміка посилилася тільки після 15 травня", — зазначила Тетяна Гетьман, керівник департаменту "Аналітика" ОРСП "Шувар".

За станом на 18 травня на майданчику оптового ринку "Шувар" у Львові полуниця пропонувалася за 65-75 грн/кг. В попередні сезони найвища ціна, 60-65 грн/кг, була зафіксована в середині травня 2019 року, а найнижча ціна 22-25 грн/кг у 2016 році. З початку сезону на майданчику ОРСП "Шувар" було продано більше 200 тонн полуниці — найменший обсяг за останні 5 років.

Як повідомляли Українські Новини, через сильні квітневі заморозки Україна може залишитися без черешні і персика.

Також нічні заморозки посеред травня негативно позначаться на врожаї овочів. Експерти дали прогноз.

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