В Україні очікується один з найгірших врожаїв ранньої полуниці за п'ять років

В 2020 році в Україні може бути один з найгірших врожаїв ранньої полуниці за останні п'ять років черех несприятливі погодні умови. Про це повідомили аналітики найбільшого в Західній Україні оптового ринку ОРСП "Шувар", проаналізувавши динаміку пропозиції і цін на цю ягоду в першій половині сезону.

Так, повідомляється, що навіть після обвалу ціни, що відбулася за останні три доби, вартість ягоди все одно значно вище, ніж у попередні роки.

Наголошується, що високі ціни у цьому сезоні пояснюються несприятливими погодними умовами — через холодну погоду та відсутність сонця ягода дуже погано визріває в господарствах Півдня і на Закарпатті.

До того ж, сезон української полуниці-2020 розпочався на тиждень пізніше, ніж рік тому — у перших числах травня.

"Урожай ранньої полуниці є одним з найгірших за останні 5 років, ми це бачимо по динаміці пропозиції і цін на майданчику нашого оптового ринку. У попередні, навіть не дуже врожайні роки, суниця починала дешевшати з перших днів продажів, а в цьому році, через обмежену пропозицію, перші 2 тижні сезону ціни знижувалися досить повільно, негативна динаміка посилилася тільки після 15 травня", — зазначила Тетяна Гетьман, керівник департаменту "Аналітика" ОРСП "Шувар".

За станом на 18 травня на майданчику оптового ринку "Шувар" у Львові полуниця пропонувалася за 65-75 грн/кг. В попередні сезони найвища ціна, 60-65 грн/кг, була зафіксована в середині травня 2019 року, а найнижча ціна 22-25 грн/кг у 2016 році. З початку сезону на майданчику ОРСП "Шувар" було продано більше 200 тонн полуниці — найменший обсяг за останні 5 років.

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