Головна ягода червня. У чому користь і шкода черешні

З приходом червня полуницю, яка в цьому році дорожча, порівняно з попереднім, на прилавках магазинів почала тіснити інша ягода - черешня. Її сезон якраз починається в червні і триватиме до серпня.

Цього року через заморозки ранньою весною і дощі в травні урожай черешні гірший, ніж минулого року, що позначилося на цінах. Проте, черешню їсти необхідно, адже це одна з найбільш корисних українських ягід.

Різні сорти черешні бувають червоними, рожевими, майже чорними, жовтими, рожевими з одного боку, круглими, серцеподібним, великими і дрібними. Кожен знаходить свій улюблений сорт. Експерти розповіли, в чому користь черешні та як їх правильно вибрати.

Як вибирати черешню

Хороші ягоди щільні і пружні на дотик, без вм'ятин або м'яких місць на шкірці, з насиченим кольором шкірки. Плодоніжка має бути зелена: сухі плодоніжки бувають тільки у лежаних і перезрілих ягід. Запах має бути свіжим без ознак бродіння. Після того, як черешню купили, її миють, звільняють від плодоніжок і зберігають в холодильнику.

Корисні властивості черешні

Для кровоносної системи. Ягода запобігає утворенню тромбів і бляшок, допомагає при недокрів'ї. Велика кількість калію корисна для людей з гіпертонією і іншими серцево-судинними захворюваннями.

Для травлення. Черешня допомагає при порушеннях ЖКГ, якщо пити черешневий сік або їсти її ягоди. Стигла добре вимита черешня зніме біль в шлунку, допоможе легше переносити артрит, подагру, ревматизм. Простимулює роботу нирок.

Для зниження ваги. Черешня виводить з організму зайву воду, тому її часто включають до складу різних дієт. Це солодка, але цілком дієтична ягода сприяє м'якому і безпечному розщепленню жирів.

Для краси і молодості. Черешня покращує стан шкіри, тому що здійснює швидке виведення шкідливих шлаків з організму. Шкіра стає привабливішою і виглядає молодше. При таких шкірних захворюваннях, як вугрі, екзема або псоріаз, черешня сприяє одужанню.

Деякі вчені кажуть, що черешня навіть уповільнює зростання ракових клітин.

Кому черешня протипоказана

Головна категорія людей, яким черешню не можна - це хворі на діабет. Солодкість може спричинити у них напад. Щоб насолоджуватися черешнею і бути в доброму здоров'ї потрібно вести строгий облік вуглеводів.

Крім того, в світі є люди, у яких алергія на черешню. Люди з індивідуальною непереносимістю знають про це і віддають перевагу іншим ягодам. Крім того, черешню не можна тим, у кого спайки в кишківнику, виразка, гастрит, підвищена кислотність і схильність до метаболізму.

Як правильно їсти черешню

Більшість ягід, які купують щороку, вживають свіжими. Черешню варто їсти невеликими порціями, щоб не переїсти. Крім того, з черешні готують компоти, джеми, варення, цукати, наливки, її заморожують і сушать. Розморожену черешню або ягоди вже у вигляді варення використовують як начинку для пирогів, морозива, тортів.

Обов'язкові вимоги до вживання черешні - це мити перед тим, як їсти і приступати до ласощів тільки коли минуло 30 хвилин після їжі.

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