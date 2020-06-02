Зміцнює імунітет і покращує стан нервової системи. У чому користь броколі і як її готувати

P кожним днем на прилавках магазинів з'являється все більше сезонних продуктів, які містять у собі багато мінералів і вітамінів, тому не обов'язково купувати дорогі вітаміни, щоб збагатити організм корисними речовинами. Наприклад, броколі, яка зовні трохи схожа на не менш корисну цвітну капусту, багата на вітаміни А, В9, До, З, а також фосфор, калій, кальцій, залізо і магній.

Детальніше про користь, протипоказання, а також про те, як правильно приготувати броколі, розкажуть Українські Новини.

Броколі можна вживати людям, які стежать за своєю фігурою, адже 100 грамах міститься всього 34 калорії, вона містить 2,82 г білка.

Броколі насичена корисними вітамінами та мікроелементами. У 100 грамах броколі знаходяться вітаміни А, В1, В2, В4, В5, В6, В9, РР, Е, К і С. Крім того, у капусті містяться калій, кальцій, магній, фосфор, залізо та селен.

Користь броколі

В її склад входить сульфорафан - речовина, яка має протиракий ефект. Крім того, воно сприятливо впливає на судини, знімає запалення, зміцнює імунну систему, захищає м'язові тканини від ушкодження і сприяє виведенню жирів з організму.

Крім сульфорафана в броколі містить метіонін і холін. Ці речовини приводять у норму холестерин, не даючи йому накопичуватися в надлишку.

Систематичне вживання броколі також знижує ймовірність розвитку інсульту або інфаркту і нормалізує кількість цукру в крові

Крім того, експерти рекомендують влючить в раціон броколі тим, у кого погана пам'ять, підвищена дратівливість і нервові розлади для поліпшення стану нервової системи.

Кому не можна вживати броколі

Броколі протипоказана при захворюваннях підшлункової залози, підвищеній кислотності шлунка, а також при непереносимості її компонентів.

Приготування броколі

Для того, щоб зберегти максимальну кількість корисних властивостей цього овоча, його слід варити (не більше п'яти хвилин), готувати на пару або бланшувати.

Смажити броколі не рекомендується, адже такий спосіб приготування тільки знизить кількість корисних речовин.

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