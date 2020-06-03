підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Ткаченко все одно хоче брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва
03 червня 2020, середа, 10:43 6
Політика 2020-06-03T12:45:03+03:00
Українські Новини
Ткаченко все одно хоче брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва

Ткаченко все одно хоче брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва

Ольга Фандорина
Слуга народу, Олександр Ткаченко, Вибори мера Києва
Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко має намір брати участь у публічному внутрішньопартійному праймерізе на висунення кандидата в мери Києва, незважаючи на те, що фракція підтримала його кандидатуру на посаду міністра культури.

Про це він заявив у ефірі телеканалу "НАШ", передають Українські Новини.

Про своє можливе призначення на посаду міністра культури Ткаченко сказав, що поки що нічого не відомо.

"Не кажи гоп, поки не перескочиш. Для цього необхідно провести голосування в Раді. Повинно бути призначення. Наразі я залишаюся у статусі людини, який оголосила, що бере участь у праймеріз з виборів кандидата в мери від "Слуги народу" в Києві", - сказав він.

Він зазначив, що праймеріз через дискусії, які відбуваються у фракції, будуть, швидше раніше, ніж пізніше.

На його думку, потрібно заздалегідь визначитися з кандидатом, щоб у партії була єдина позиція.

На посаду мера Києва претендують також депутати Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, Олександр Дубінський і Микола Тищенко.

Крім того, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко допускає, що заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко може брати участь у виборах мера Києва від партії "Слуга народу".

На думку Ткаченка, робити висновки, хто переможе в праймеріз, поки рано, оскільки ні механізм їх проведення, ні остаточний список кандидатів поки не відомі.

Як повідомляли Українські Новини, Ткаченко задекларував 27,5 млн гривень доходів і $400 тис. готівки за 2019.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" Ткаченко приховав від декларування незаконний будинок на Трухановому острові.

Більше новин про: Слуга народу Олександр Ткаченко Вибори мера Києва

Кількість нових заражених коронавірусом за добу різко збільшилася
У Києві розпочався прийом документів у перші класи: що потрібно для зарахування в школу
Новини
У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових заражених коронавірусом 12:29
Чиновник Міносвіти попався на хабарі у третину мільйона, - ЗМІ 11:45
ЦОКи «Івано-Франківськгазу» частково відновили прийом споживачів 11:35 Прес-реліз
50 депутатів Ради просять КС визнати неконституційним закон про амністію учасників Майдану 11:26
Прем'єр-міністр Шмигаль поговорив з лідерами церков про пом'якшення карантину 11:24
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Аномальна спека і природні катаклізми: синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні 05:40
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень 07:00
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
більше новин
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok