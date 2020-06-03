Ткаченко все одно хоче брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко має намір брати участь у публічному внутрішньопартійному праймерізе на висунення кандидата в мери Києва, незважаючи на те, що фракція підтримала його кандидатуру на посаду міністра культури.

Про це він заявив у ефірі телеканалу "НАШ", передають Українські Новини.

Про своє можливе призначення на посаду міністра культури Ткаченко сказав, що поки що нічого не відомо.

"Не кажи гоп, поки не перескочиш. Для цього необхідно провести голосування в Раді. Повинно бути призначення. Наразі я залишаюся у статусі людини, який оголосила, що бере участь у праймеріз з виборів кандидата в мери від "Слуги народу" в Києві", - сказав він.

Він зазначив, що праймеріз через дискусії, які відбуваються у фракції, будуть, швидше раніше, ніж пізніше.

На його думку, потрібно заздалегідь визначитися з кандидатом, щоб у партії була єдина позиція.

На посаду мера Києва претендують також депутати Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, Олександр Дубінський і Микола Тищенко.

Крім того, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко допускає, що заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко може брати участь у виборах мера Києва від партії "Слуга народу".

На думку Ткаченка, робити висновки, хто переможе в праймеріз, поки рано, оскільки ні механізм їх проведення, ні остаточний список кандидатів поки не відомі.

Як повідомляли Українські Новини, Ткаченко задекларував 27,5 млн гривень доходів і $400 тис. готівки за 2019.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" Ткаченко приховав від декларування незаконний будинок на Трухановому острові.