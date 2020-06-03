ЗМІ дізналися, скільки Зеленський витратив на вишиванки в подарунок лідерам інших країн

21 травня, коли відзначали Міжнародний день вишиванки, Президент України Володимир Зеленський з дружиною прислали в подарунок вишиті сорочки лідерам інших країн, у тому числі Дональду Трампу та його дружині.

На ці подарунки з державного бюджету було виділено 28,8 тисячі гривень. Про це повідомили в Офісі Президента на запит 24 каналу.

Як повідомляє видання, при цьому мова йде лише про офіційні подарунки від Володимира Зеленського як Президента України. Вишиванки обрали від Решетилівської майстерні художніх промислів "Соломія". На їх сайті ціна на одну вишиту чоловічу сорочку коливається в залежності від типу виробництва – комп'ютерна вишивка від 1350 гривень до 1850 гривень. За ручну вишивку доведеться заплатити від 4000 до 6000 тисяч гривень.

Варто зазначити, що такої сорочки, яка була надіслана в подарунок лідерам іноземних держав, на сайті компанії немає. Тому невідомо, скільки одна сорочка точно могла б коштувати.

На вишиті сорочки з держбюджету було виділено 28,8 тисячі гривень / 24 канал

21 травня Офіс Президента повідомляв, що такі сорочки отримали в подарунок лідери Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн. При цьому в першому варіанті повідомлення там допустили помилку, вказавши, що їх отримали президенти цих країн, хоча в Канаді немає посади президента.

Проте вишиванки, які були подарунком від першої леді України Олени Зеленської, безкоштовно передав бренд "Етнодім". Варто зазначити, що саме у вишиванках цієї компанії сфотографувалися подружжя Зеленських в День вишиванки.

Скріншот поста Зеленського з дружиною у вишиванках.

Як повідомляли Українські Новини, Всесвітній День вишиванки президент Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською відзначили у вишиванках від українського бренду Etnodim.

Після чого в Офісі президента відреагували на ситуацію. У Зеленського повідомили, що не втручаються в креативну діяльність бізнесу.