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27 травня 2020, середа, 10:11 18
Президент 2020-05-27T11:00:02+03:00
Українські Новини
Не втручаються в креативну діяльність бізнесу. В Офісі президента відреагували на скандал з вишиванками

Не втручаються в креативну діяльність бізнесу. В Офісі президента відреагували на скандал з вишиванками

Ирина Николенко
Володимир Зеленський, Олена Зеленська, Вишиванки, Офіс президента
Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/olenazelenska.official
Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Після того, як на Всесвітній День вишиванки український бренд Etnodim опинився в центрі скандалу через публікацію фото Володимира Зеленського і першої леді Олени Зеленської у вишиванках, в Офісі президента відреагували на ситуацію. У Зеленського повідомили, що не втручаються в креативну діяльність бізнесу, передають Українські Новини.

Після скандалу з вишиванками, видання The Page направило інформаційний запит на ім'я глави держави з проханням прокоментувати ситуацію, що розгорілася навколо українського бренду. Також, чи вважає Володимир Зеленський правильним рішення магазину розмістити фото в соціальній мережі.

В Офісі глави держави прокоментували ситуацю повідомивши, що не втручаються в креативну діяльність бізнесу.

"Ні президент України, ні Офіс президента України не мають права втручатися в креативну або піар-акцію будь-якого бізнесу, якщо дії не порушують морально-етичних стандартів", – йдеться в повідомленні.

Раніше Українські Новини повідомляли, Володимир Зеленський та Олена Зеленська подарували вишиванки лідерам іноземних держав на Всесвітній день вишиванки.

Щорічно в третій четвер травня українці святкують Всесвітній день вишиванки.

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