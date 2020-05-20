Прем'єра фільму "Спадок нації" і селфі у вишиванках. Як відсвяткують Всесвітній день вишиванки на карантині

21 травня в Україні відзначають Всесвітній день вишиванки, у зв'язку з карантинними заходами, які продовжили до 22 травня традиційного святкування не буде. Святкові заходи пройдуть в онлайн форматі, передають Українські Новини.

Заходи до Дня вишиванки відбудуться в онлайн форматі, на офіційній сторінці в Facebook Всесвітній день вишиванки. Про це повідомила одна із засновниць заходу – Леся Воронюк.

Онлайн заходи

12:00-14:00 – онлайн спілкування з українцями зі всього світу "День вишиванки об'єднує".

19:30-20:45 – спільний перегляд фільму "Спадок нації".

21:30-23:00 – "Укротека" (запальна українська електронна музика).

Також, організатори заходу обіцяють, що буде багато прямих включень з усієї України і всіх куточків нашої планети.

Організатори закликають всіх українців долучатися до онлайн заходів. Головні інструкції: вранці прокинутися в хорошому настрої і одягнути вишиванку. Випити улюблений напій і зробити фото і викласти його в соцмережі з написом #деньвишиванки2020 або #деньвишиванкиденьродоводу.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня в народі відзначають давнє слов'янське свято Купальниця.

Через карантин, День Києва у цьому році, 31 травня, будуть відзначати в онлайн форматі.