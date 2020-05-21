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  • Сьогодні відзначають Всесвітній день вишиванки. Привітання в картинках
21 травня 2020, четвер, 06:30 10
Lifestyle 2020-05-21T07:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначають Всесвітній день вишиванки. Привітання в картинках

Сьогодні відзначають Всесвітній день вишиванки. Привітання в картинках

Ирина Николенко
святкові дні, Вишиванки, Святкові дні у 2020, Карантин в Україні
Всесвітній день вишиванки. Фото: Інформатор
Всесвітній день вишиванки. Фото: Інформатор

21 травня в Україні відзначається Всесвітній день вишиванки, через скасування масових заходів у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції та введенням карантину, відзначати свято будуть в онлайн форматі. Українські Новини зібрали красиві картинки, як привітати з Днем вишиванки.

Всесвітній день вишиванки. Фото: 24tv.uaВсесвітній день вишиванки. Фото: 24tv.ua

З Днем української вишиванки. Фото: 24tv.uaЗ Днем української вишиванки. Фото: 24tv.ua

З Днем вишиванки. Фото: glavred.infoЗ Днем вишиванки. Фото: glavred.info

Фото: glavred.info21 травня - Всесвітній день вишиванки. Фото: glavred.info

Як привітати з Всесвітнім днем вишиванки. Фото: glavred.infoЯк привітати з Всесвітнім днем вишиванки. Фото: glavred.info

Вітання в картинках. Фото: glavred.infoПривітання в картинках. Фото: glavred.info

Як повідомляли Українські Новини, щороку День Києва відзначають в останню неділю травня. У цьому році День Києва святкуватиметься 31 травня, заходи будуть проводити в онлайн форматі.

У перший місяць літа, 7 червня православні християни будуть святкувати Трійцю. У зв'язку з державним святом, в українців буде три вихідних дні.

У червні українці будуть відпочивати 10 днів, серед яких буде два додаткових офіційних вихідних днів у зв'язку з державними святами.

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