Сьогодні відзначають Всесвітній день вишиванки. Привітання в картинках

21 травня в Україні відзначається Всесвітній день вишиванки , через скасування масових заходів у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції та введенням карантину, відзначати свято будуть в онлайн форматі. Українські Новини зібрали красиві картинки, як привітати з Днем вишиванки.

Всесвітній день вишиванки. Фото: 24tv.ua

З Днем української вишиванки. Фото: 24tv.ua

З Днем вишиванки. Фото: glavred.info

21 травня - Всесвітній день вишиванки. Фото: glavred.info

Як привітати з Всесвітнім днем вишиванки. Фото: glavred.info

Привітання в картинках. Фото: glavred.info

Як повідомляли Українські Новини, щороку День Києва відзначають в останню неділю травня. У цьому році День Києва святкуватиметься 31 травня, заходи будуть проводити в онлайн форматі.

У перший місяць літа, 7 червня православні християни будуть святкувати Трійцю. У зв'язку з державним святом, в українців буде три вихідних дні.

У червні українці будуть відпочивати 10 днів, серед яких буде два додаткових офіційних вихідних днів у зв'язку з державними святами.