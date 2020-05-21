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21 травня 2020, четвер, 09:44 22
Політика 2020-05-21T11:15:02+03:00
Українські Новини
Дональд і Меланія Трамп отримали в подарунок по вишиванці від Зеленських

Дональд і Меланія Трамп отримали в подарунок по вишиванці від Зеленських

Виолетта Чайковская
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Володимир Зеленський і Олена Зеленськая. Вишиванки. Фото: facebook.com/olenazelenska.official
Володимир Зеленський і Олена Зеленськая. Вишиванки. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

З нагоди Дня вишиванки Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відправили у подарунок лідерам іноземних держав традиційні українські вишиті сорочки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Прзидента, передають Українські Новини.

"Символічні подарунки, які несуть у собі частину української історії та культури, отримали президенти і перші леді Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн", - сказано в ньому.

Офіс Президента показав, як виглядають подарункові сорочки.

Вишиванки в подарунок світовим лідерам від Володимира та Олени Зеленських. Фото: ОПУВишиванки в подарунок світовим лідерам від Володимира та Олени Зеленських. Фото: ОПУ

У супровідному листі Зеленські зазначили, що таким чином хочуть поділитися частинкою української історії та автентики.

"21 травня Україна відзначає День вишиванки - свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу. Вишиванка - самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами", - написали вони.

У соцмережах Президент привітав українців зі Всесвітнім днем вишиванки своїм селфі з дружиною у традиційному вбранні.

Влаимир і Олена Зеленские у вишиванках. Фото: facebook.com/zelenskiyВолодимир і Олена Зеленські у вишиванках. Фото: facebook.com/zelenskiy

Перша леді привітання з Днем вишиванки проілюструвала зніком, зробленим фотографом.

Володимир і Олена Зеленські у вишиванках. Фото: facebook.com/olenazelenska.officialВолодимир і Олена Зеленські у вишиванках. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Як повідомляли Українські Новини, вчора Зеленський провів прес-конференцію до річниці інавгурації.

Раніше стало відомо, що світові лідери дарували Зеленському з дня інавгурації у 2019.

Влітку минулого року Зеленський відмовився прийняти в подарунок свій гіпсовий бюст, назвавши його жахливим.

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