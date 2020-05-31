Греція завтра відкриє готелі, басейни і кемпінги

В той час, як Греція заявила, що офіційно відкриває туристичний сезон 15 червня, Міністерство розвитку Греції опублікувало перелік підприємств, яким дозволено повернутися до роботи з 1 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

В список входять готелі та інші пункти розміщення, які зазвичай працюють цілий рік, а також організовані табори. Остання категорія, однак, не включає рекреаційні табори для дітей.

Поля для гольфу і міні-гольфу та басейни також будуть відкриті з понеділка, як і масажні, тату-салони і пірсинг-салони.

Будуть дозволені кейтерингові послуги, а також місця проведення заходів, таких як весілля і тому подібне.

Служби знайомств також включені в сектори, які повернуться до роботи в понеділок. Всі підприємства мають дотримуватися суворих правил фізичної дистанції та гігієни.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Греція заявила про готовність створити "безпечний коридор" для країн, які перемогли COVID-19.

З 16 травня в Греції відкрили понад 500 пляжів для відвідування.