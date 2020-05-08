Греция готова создать "безопасный коридор" для стран, которые победили COVID-19

Пока в мире количество заразившихся коронавирусом приближается к 4 миллионам, а некоторые страны уже заявили о том, что справились с эпидемией, Греция заявила о намерении разрешить таким странам путешествовать по свой территории и создать "безопасный коридор" вместе с другими государствами.

Эту идею озвучил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает издание Politico.

Мицотакис сделал такое предложение в ходе телеконференции с лидерами Австралии, Австрии, Чехии, Дании, Израиля, Норвегии и Сингапура.

Министр культуры Лина Мендони представила ряд мер по финансовой помощи артистам и работникам, работающим в сфере культуры.

Как сообщали Українські Новини, Греция активно борется с последними карантина. Там планируют в скором времени начать туристический сезон и открыть древние достопримечательности, в том числе холм Акрополя, 18 мая. Музеи вновь откроются в середине июня.

К тому же, Греция собирается возить туристов на свои острова паромами, пока авиалинии закрыты.

Тем временем, Исландия заявила, что полностью победила коронавирус.

Не все меры в борьбе с коронавирусом одинаково эффективны. В Испании, где туристического сезона в этом году не будет, власти решили помыть пляжи с хлоркой, а потом выпустить туда детей.