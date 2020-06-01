Італія почала відкривати туристичні пам'ятки для відвідувачів

Італія, яка стала одним з епіцетрів пандемії коронавіруса, активно виходить з карантину. Так, з 3 червня Італія відкриє всі аеропорти. Також з 3 червня в країні остаточно відкриються всі туристичні визначні пам'ятки. Про це передає "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Наголошується, що для відвідування вже відкрито римський Колізей і Ватиканські музеї.

Також відкривається головна виставка, присвячена 500-річчю з дня смерті художника епохи Відродження Рафаеля.

Галерея Уффіці у Флоренції відкриється 3 червня, а галерея Академії, де знаходиться статуя Давида, 2 червня.

Деякі з найвідоміших історичних місць країни вже були відкриті для відвідувачів. Пізанська вежа знову відкрилася 27 травня, Палаццо Пітті у Флоренції - 28 травня, археологічний парк Помпеї працює вже тиждень.

Всі туристичні об'єкти мають суворі заходи безпеки після відкриття. Відвідувачі Колізею повинні будуть купувати квитки онлайн, носити маски і вимірювати температуру на вході.

Пізанська вежа дозволяє одночасно вхід тільки 15 відвідувачам, які повинні носити маски і електронний пристрій, що попереджає їх, якщо вони знаходяться на відстані метра від іншої людини.

Як повідомляли Українські Новини, з 6 липня відновить роботу музей Лувр.

Тим часом, в Італії під виноградником знайшли мозаїчну підлогу маєтку часів Стародавнього Риму.