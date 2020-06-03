Ryanair почав продаж квитків з чотирьох міст України в Італію

Ірландська авіакомпанія Ryanair запускає продаж квитків на 28 рейсів з чотирьох міст України в Італію, водночас глава Ryanair назвав терміни повернення грошей за квитки. Про це передає Avianews. Згідно з інформацією відомства, лоукостер почав продаж квитків з Києва до Болоньї, Бергамо, Катанії і Рим, з Одеси і Львова в Бергамо, Болонью і Рим, з Харкова – в Бергамо. Зазначається, що продаж квитків відкрито лише на перші два тижні липня. Відомство зазначає, що це може бути пов'язано з тим, що Ryanair отримав лише тимчасовий дозвіл на польоти від італійських авіаційних властей ENAC. Розклад рейсів: Київ: Бергамо, з 6 липня чотири рази на тиждень. Фьюмічіно, з 6 липня п'ять разів на тиждень. Болонья, з 7 липня, три рази на тиждень. Катанія, з 7 липня два рази на тиждень. Львів: Болонья, з 6 липня два рази на тиждень. Бергамо, з 7 липня два рази на тиждень. Фьюмічіно, з 8 липня два рази на тиждень. Одеса: Болонья, з 6 липня два рази на тиждень. Бергамо, з 6 липня два рази на тиждень. Фьюмічіно, з 8 липня два рази на тиждень. Харків: Бергамо, з 6 липня два рази на тиждень Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія SkyUp не планує підвищувати вартість квитків після відновлення регулярних рейсів. Крім того, Ryanair влітку відновить 24 з 47 маршрутів з України.