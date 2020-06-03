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03 червня 2020, середа, 17:27 9
Транспорт 2020-06-03T18:30:03+03:00
Українські Новини
Ryanair почав продаж квитків з чотирьох міст України в Італію

Ryanair почав продаж квитків з чотирьох міст України в Італію

Елизавета Кесельман
Ryanair, авіарейси, авіаквитки
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Ірландська авіакомпанія Ryanair запускає продаж квитків на 28 рейсів з чотирьох міст України в Італію, водночас глава Ryanair назвав терміни повернення грошей за квитки.

Про це передає Avianews.

Згідно з інформацією відомства, лоукостер почав продаж квитків з Києва до Болоньї, Бергамо, Катанії і Рим, з Одеси і Львова в Бергамо, Болонью і Рим, з Харкова – в Бергамо.

Зазначається, що продаж квитків відкрито лише на перші два тижні липня. Відомство зазначає, що це може бути пов'язано з тим, що Ryanair отримав лише тимчасовий дозвіл на польоти від італійських авіаційних властей ENAC.

Розклад рейсів:

Київ:

  • Бергамо, з 6 липня чотири рази на тиждень.
  • Фьюмічіно, з 6 липня п'ять разів на тиждень.
  • Болонья, з 7 липня, три рази на тиждень.
  • Катанія, з 7 липня два рази на тиждень.

Львів:

  • Болонья, з 6 липня два рази на тиждень.
  • Бергамо, з 7 липня два рази на тиждень.
  • Фьюмічіно, з 8 липня два рази на тиждень.

Одеса:

  • Болонья, з 6 липня два рази на тиждень.
  • Бергамо, з 6 липня два рази на тиждень.
  • Фьюмічіно, з 8 липня два рази на тиждень.

Харків:

  • Бергамо, з 6 липня два рази на тиждень

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія SkyUp не планує підвищувати вартість квитків після відновлення регулярних рейсів.

Крім того, Ryanair влітку відновить 24 з 47 маршрутів з України.

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