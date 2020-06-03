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03 червня 2020, середа, 17:47 5
Судова влада 2020-06-03T18:30:03+03:00
Українські Новини
Чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро, заарештували з 315 тис. гривень застави

Чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро, заарештували з 315 тис. гривень застави

Валерия Драгомирова
Суд, Міст Метро, Повідомлення про мінування, Замінування моста Метро
Міст Метро. Фото: Facebook/Поліція Києва
Міст Метро. Фото: Facebook/Поліція Києва

Дніпровський районний суд Києва заарештував Віталія Ткаленка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, з 315 тис. гривень застави до 29 липня.

Таке рішення суд ухвалив у середу, передають Українські Новини.

Прокуратура просила суд заарештувати Ткаленка без права внесення застави, але суд частково задовольнив її клопотання.

У разі внесення застави на нього буде покладено низку обов'язків, як-от: не залишати Київ без дозволу слідства, повідомляти про зміну місця проживання.

Як повідомляли Українські Новини, 1 червня поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. Вибухівкою виявився муляж, всередині якого була земля. У затриманні взяли участь 400 правоохоронців, кінологи, два річкових катери і багато іншої техніки. Під час затримання ніхто не постраждав. Крім того, чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро, помістять в психлікарню

У прокуратурі зазначили, що це буде після обрання йому запобіжного заходу. Тим часом екс-військовий Белько, який погрожував у вересні підірвати міст Метро, перебуває на психіатричному лікуванні.

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