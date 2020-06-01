Ексвійськовий, який погрожував у вересні підірвати міст Метро, перебуває на психіатричному лікуванні

Колишній військовослужбовець Олексій Белько, який у вересні погрожував підірвати міст Метро, перебуває на психіатричному лікуванні.

Про це спікер прокуратури Надія Максимець написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За висновком лікарів психічний стан чоловіка не змінився і він досі потребує лікування. Зараз він перебуває у спеціалізованому закладі в Глевасі. Наступне засідання у його справі призначено на 12 червня", - написала вона.

Згідно з повідомленням Максимець, наразі Дніпровський районний суд продовжує розгляд клопотання прокуратури міста про застосування щодо зазначеного чоловіки примусових заходів медичного характеру.

Відповідне клопотання було направлено в суд в лютому поточного року.

Наразі триває стадія заслуховування свідків.

У січні суд змінив Бельку запобіжний захід з тримання під вартою на поміщення в спеціалізований медичний заклад закритого типу, оскільки результати судово-психіатричної експертизи показали, що на момент здійснення правопорушення, затриманий з огляду на свій психічний стан не міг усвідомлювати свої дії і керувати ними.

Нагадаємо, раніше суд продовжив арешт екс-військового Белька, що погрожував підірвати міст Метро, до 16 лютого.

20 вересня 2019 року Дніпровський районний суд Києва заарештував Белька із заставою 288 тис. гривень.