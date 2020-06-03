Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро, можуть помістити в психлікарню

Прокуратура ініціює госпіталізацію у психіатричну медустанову для перевірки стану здоров'я чоловіка, як і іншого чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві минулого року.

Про це Українським Новинам повідомили в прокуратурі.

"Це вже буде після обрання йому запобіжного заходу", - сказав представник відомства.

За його словами, таке клопотання буде підготовлено і внесено до суду.

На сьогодні прокуратура просить суд взяти під варту чоловіка на час досудового розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, постріли, 1 червня поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. У спецоперації по затриманню зловмисника взяли участь всі служби – 300 співробітників поліції Києва і 100 Національної гвардії, кінологи, фахівці вибухотехнічної служби, два річкових катери, велика кількість авто та іншої техніки.

Поліція відкрила кримінальне провадження проти чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. У поліції повідомили, що у нього був якийсь балон, з якого йшли дроти, і в руці пульт управління. Потім з'ясувалося, що вибухівкою виявився муляж, всередині якого була земля. Муляж доставили до районного управління.