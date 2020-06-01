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01 червня 2020, понеділок, 23:12 7
Силові структури 2020-06-02T00:00:01+03:00
Українські Новини
Постріли, собака і снайпери: з'явилося відео, як затримували київського "мінера"

Постріли, собака і снайпери: з'явилося відео, як затримували київського "мінера"

Надежда Комендантова
Національна поліція України, Міст Метро, Повідомлення про мінування, Мінер, Мінер моста Метро

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що у спеціальній операції з затримання чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро у Києві, взяли участь 400 правоохоронців.

Про це сказано в повідомленні прес-служби міністерства, передають Українські Новини.

спецоперації з затримання зловмисника, який сьогодні погрожував підірвати міст метро в Києві, взяли участь всі служби - 300 співробітників поліції Києва і 100 - Національної гвардії, кінологи, фахівці вибухотехнічної служби, два річкових катери, велика кількість авто та іншої техніки", - сказано в ньому.

ФОТО: МВСФОТО: МВС

Зазначено, що під час затримання ніхто не постраждав.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція відкрила кримінальне провадження проти чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Раніше комунальне підприємство "Київський метрополітен" через повідомлення про мінування моста Метро обмежив рух поїздів на червоній лінії від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.

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