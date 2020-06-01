Постріли, собака і снайпери: з'явилося відео, як затримували київського "мінера"

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що у спеціальній операції з затримання чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро у Києві, взяли участь 400 правоохоронців.

Про це сказано в повідомленні прес-служби міністерства, передають Українські Новини.

"У спецоперації з затримання зловмисника, який сьогодні погрожував підірвати міст метро в Києві, взяли участь всі служби - 300 співробітників поліції Києва і 100 - Національної гвардії, кінологи, фахівці вибухотехнічної служби, два річкових катери, велика кількість авто та іншої техніки", - сказано в ньому.

ФОТО: МВС

Зазначено, що під час затримання ніхто не постраждав.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція відкрила кримінальне провадження проти чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Раніше комунальне підприємство "Київський метрополітен" через повідомлення про мінування моста Метро обмежив рух поїздів на червоній лінії від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.